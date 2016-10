Explosão em barco mata duas pessoas.

RESGATADOS: Corpo de Roberto Borges foi retirado do Tapajós quase sem queimaduras

Os bombeiros resgataram um segundo corpo nas águas do rio Tapajós, por volta de 17h de ontem, a 50 metros de distância do local onde estava a embarcação que explodiu na noite de quarta-feira, 5, em um porto perto da Vila Arigó. De acordo com o major Francisco Júnior, trata-se de Roberto Pinho Borges, de 65 anos. Segundo o major, o corpo emergiu nas águas e foi avistado por pessoas que passavam em um barco. Os militares foram acionados e resgataram o corpo. “Ele estava com a carteira no cós da calça, como quem se prepara para pular, nadar e se salvar. Tiraram a carteira e identificaram que era o seu Roberto”. O Centro de Perícia Científicas (CPC) recolheu o corpo fará perícia para identificar a causa da morte, uma vez que a vítima tinha poucas marcas de queimaduras.

O primeiro corpo foi encontrado pelos bombeiros por volta de 9h no local do acidente. A vítima estava carbonizada. A família de Roberto esteve no IML e chegou a afirmar que era ele.

