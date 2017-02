Vacina contra febre amarela está em falta

As vacinas contra a febre amarela, gratuitas na rede pública do País, estão em falta nas clínicas particulares de Belém, segundo apurou a reportagem do DIÁRIO, em contato com três estabelecimentos. O surto da doença, constatado inicialmente em Minas Gerais, disparou o alerta entre as pessoas que moram na capital paraense, e a corrida em busca das vacinas, que duram pelo menos 10 anos, foi tão intensa que o estoque acabou em pouco tempo.

Os preços das vacinas, nestes locais, variam bastante. Na Climep, uma das mais tradicionais de Belém, não há previsão para renovação do estoque, segundo apurou a reportagem. A clínica, no momento, está apenas fazendo uma reserva de vacinas para quem estiver interessado e, a partir do momento em que elas estiverem disponíveis, chamarão essas pessoas. A dose está custando R$ 207. Na Vaccini, outra clínica especializada em vacinas, ainda estão aguardando a chegada de mais doses. Mas ainda não há previsão de quando a vacina estará disponível. Ela custa entre R$ 144 (no dinheiro) e R$ 160 (no cartão). Já na Prophylaxis, um novo lote de imunizantes está previsto para chegar na quarta-feira (8), custando R$ 180 a dose única.

BALANÇO

O Ministério da Saúde divulgou, anteontem, novos dados de febre amarela. Os estados notificaram à pasta 857 casos suspeitos da doença. Do total, 667 casos permanecem em investigação, 149 foram confirmados e 41 descartados. Dos 135 óbitos notificados, 52 foram confirmados, 80 ainda são investigados e 3 foram descartados. Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Tocantins continuam com casos investigados e/ou confirmados.

Não há necessidade de corrida aos postos de saúde, já que há doses suficientes para atender as regiões com recomendação de vacinação. Porém, isso não está ocorrendo no Pará. Os postos de saúde municipais de Belém e os mantidos pelo Estado estão com estoque baixo, devido a procura. No bairro do Marco, o estoque da vacina no Centro Saúde Escola, mantido pelo Estado, está no fim. Já no Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB), também no Marco, havia apenas 3 doses disponíveis, ontem.

OUTRO LADO

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) informa que não foram registrados casos de febre amarela no Pará este ano e descarta qualquer situação alarmante. Entre 2010 e 2016 foram confirmados 5 casos do mal no Pará, com 3 mortes. Sobre o baixo estoque da vacina nos postos, a Secretaria informa que as doses de vacinas de febre amarela são somente para vacinação de rotina e não de intensificação, e que os postos triam o público alvo, priorizando a população ribeirinha e de área de mata.

