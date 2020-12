Vacina falsa contra Covid-19 é vendida por camelôs no Rio de Janeiro

Vendedores cobram R$50 pelo produto e fazem a aplicação na hora (Foto:Reprodução/Max Ribeiro)

Camelôs localizados em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, estão vendendo uma “vacina” contra a Covid-19 (Sars-CoV-2), informou o Diário do Rio. De acordo com pessoas que passaram pelo local, o produto falso é vendido por R$50 com a possibilidade de aplicação na hora, o que eleva o preço a R$60.

Já estão vendendo vacina em Madureira com direito a certificado. (No camelô)

O seu medo acaba em Madureira, só depende de você,

Kkkkkkkkk 🤦

. pic.twitter.com/EBFJBHhCCs — Giovanni Sandri (@gigio9969) December 20, 2020

A situação atraiu a atenção dos internautas no último domingo (22). Segundo os usuários do Twitter e do Facebook que fizeram a denúncia, a mercadoria apresenta um “certificado de vacinação” e vem dentro de uma caixa semelhante às que são utilizadas em medicamentos.

