Vacinação contra a gripe é prorrogada novamente

(Foto: Oswaldo Forte/O Liberal) -A 20ª Campanha de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada novamente pelo Ministério da Saúde, dessa vez até o próximo dia 22 de junho. As informações são da Sesma (Secretaria Municipal de Saúde) nesta quinta-feira (14). A decisão foi motivada pela baixa cobertura vacinal registrada na campanha, pois que a procura pelos grupos prioritários não está sendo como esperada.

De acordo com o Ministério da Saúde, a partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade de vacinas nos estados e municípios, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos. A imunização está disponível das 8h às 17h em todas as salas de vacina do município para grupos de risco definidos pelo Ministério da Saúde.

Grupos que devem ser vacinados:

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

– Crianças de 5 anos a menores de 9 anos com doenças crônicas.

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos cumprindo medidas socioeducativas.

– Idosos (adultos a partir dos 60 anos).

– Grávidas em qualquer idade gestacional.

– Puérperas (até 45 dias após o parto), com comprovação.

– Trabalhadores da saúde dos setores público e privado.

– Povos indígenas (a partir dos 6 meses de idade).

– População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

– Professores de escolas públicas e privadas.

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e/ou condições clínicas especiais, com apresentação de prescrição médica (em qualquer idade).

