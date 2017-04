Vacinação contra a gripe iniciou nesta semana em Novo Progresso

Agentes de saúde receberam as orientações necessárias para a Capanha de Vacinação.

Agentes de saúde que atuam nos meios rural e urbano em Novo Progresso receberam na semana passada as orientações necessárias para a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, que começou nesta última segunda-feira, 17, em Novo Progresso.

O público-alvo da campanha são os trabalhadores da saúde, as grávidas, as puérperas (até 45 dias após o parto), os idosos a partir de 60 anos, as crianças de 06 meses a menores de 05 anos, os portadores de trissomias, professores de escolas públicas e privadas, além de portadores de doenças crônicas. “O horário de atendimento esta sendo 08h às 17h, conforme a rotina das unidades de saúde. A meta é vacinar em em Novo Progresso 95% do publico alvo.

A campanha tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza. “Os usuários deverão comparecer às unidades de saúde munidos de sua carteira de vacinação para que os profissionais de saúde possam observar se há alguma vacina em atraso, porém, o atendimento é possível mesmo sem o documento”, acrescentou a diretora da Vigilância em Saúde.

DIA D – No dia 13 de maio (sábado) foi a grande mobilização na cidade e no meio rural. Nesse dia, as unidades de saúde funcionaram das 08h às 17h, sem interrupção.

Fonte: diadiaprogresso.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...