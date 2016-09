Vacinação contra a poliomielite começa dia 19

Vai começar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Entre os dias 19 e 30 de setembro, os responsáveis devem levar as crianças na faixa etária de 1 ano e três meses até 4 anos e 11 meses para receberem a dosagem oral da vacina. Os postos de saúde receberão as crianças das 8h às 17h. É necessária a apresentação da caderneta de vacinação.

A neurologista e neurofisiologista Juliana Paula Macci ressalta os cuidados que devem ser tomados antes da imunização:

“As crianças que apresentam febre maior que 38 graus, quadro infeccioso agudo ou que estão imunocomprometidas, devem procurar um médico antes de tomar a vacina”, alerta a especialista da Universidade Federal Fluminense (UFF), explicando as consequências: “Com a imunidade baixa o corpo pode não reagir de forma eficaz. Consequentemente, a vacina não terá o efeito esperado e pode até piorar o quadro.”.

Contaminação pode resultar em paralisia

A transmissão da poliomielite é oral ou feita pela contaminação fecal de água e alimentos. Por isso, especialistas destacam a importância dos hábitos de higiene. Ainda assim, a vacinação é a forma atual mais eficaz para combater a doença.

“A prevenção é simples. Tem sempre que lavar os alimentos e as mãos, beber água filtrada, além de ter um tratamento de esgoto que funcione”, enumera o infectologista Consuelo Silva de Oliveira.

A multiplicação inicial do vírus ocorre na garganta e no intestino. Em seguida se espalha pela corrente sanguínea e, então, infecta o sistema nervoso, onde a sua multiplicação pode ocasionar a destruição de células — neurônios motores —, o que resulta em paralisia flácida.

Fique por dentro de alguns desdobramentos da doença

SINTOMAS – A maioria das pessoas não manifesta sintomas, e quando os sinais da doença aparecem, eles geralmente são muito similares aos sintomas da gripe e de outras doenças virais leves ou moderadas.

DIAGNÓSTICO – Rigidez no pescoço, reflexos anormais, lentos ou inexistentes e dificuldade de deglutição e respiração.

COPLICAÇÕES — Paralisia muscular temporária ou permanente, incapacidade e deformidades dos quadris, tornozelos e pés.

CONVIVENDO – Uso de analgésicos alivia dor, ventiladores auxiliam na respiração e exercícios evitam a perda de função.

REGISTRO — O último caso de poliomielite no Brasil foi em 1989.

As informações são do Jornal Extra.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...