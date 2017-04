Vacinação contra gripe deve atender 80 mil pessoas em Santarém, no PA

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação está disponível em todas as unidades de saúde. Dia D da campanha será dia 13 de maio.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que começou nesta segunda-feira (17), deve atender 80 mil pessoas em Santarém, oeste do Pará, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A meta do estado é imunizar 90% de cada grupo que compõe o público alvo.

A vacina contra a gripe está disponível em todas as 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município, tanto da zona urbana, quanto na zona rural e região de rios. O município fará uma mobilização diferenciada no dia D, dia 13 de maio, com 104 postos de vacinação.

Esta é a primeira vez que professores da rede pública e privada são inseridos no público alvo, com direito a receber a imunização gratuitamente no SUS. A estimativa deste público em Santarém ultrapassa 5 mil. Em todo o Brasil, a meta é vacinar 54,2 milhões de pessoas.

Três subtipos

A vacina disponível no SUS protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no país: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B.

Segundo o ministério da Saúde, 60 milhões de doses de vacinas foram adquiridas, das quais 21,1 milhões de doses já foram distribuídas aos estados.

Os grupos prioritários devem se vacinar todos os anos, já que a imunidade contra os vírus cai progressivamente. Além disso, o vírus da gripe passa por mutações frequentes.

