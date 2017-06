Vacinação contra gripe é liberada para pessoas fora do grupo prioritário em Santarém

Vacinação segue até o dia 9 de junho. Liberação ocorreu em uma reunião entre a Semsa e Sespa na terça-feira (6).

A Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa), no oeste do Pará, reuniu com a Sespa nesta terça-feira (6) e decidiu que o município seguirá a recomendação do Ministério da Saúde de estender a vacinação à população que está fora do grupo prioritário. Com a decisão, os santarenos podem se imunizar nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nos horários de 7h30 às 17h.

A liberação foi anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, no dia 2 de junho. A campanha nacional de vacinação contra a gripe iniciou no dia 17 de abril e segue até a próxima sexta-feira (9), e não deve ser mais prorrogada, de acordo com ele.

Segundo o ministro, das 60 milhões de dose adquiridas ainda restam 10 milhões em todo o país. O objetivo da liberação da imunização para toda a população é que não ocorra desperdício das doses já adquiridas. “O que nós desejamos é que vacina não se perca por decurso do prazo”, declarou.

Grupo prioritário

A Secretaria da Saúde informou que, apesar da abertura para a população geral, o grupo prioritário continua tendo preferência na vacinação contra a gripe. Até o dia 2 de junho, 78,36% das 80 mil pessoas que fazem parte do público-alvo foram imunizadas. Confira quais são os grupos e o quantidade de doses aplicadas.

Dados da vacinação contra gripe em Santarém

Grupo Prioritário Quantidade

Idosos (a partir de 60 anos) 17.501

Crianças 14.102

Comorbidades 13.728

Trabalhadores da saúde 4.324

Professores 3.366

Gestantes 2.081

Puérperas 422

População privada de liberdade 431

Indígenas 269

Funcionários do sistema prisional 189

Outros grupos 37

Total 56.450

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)

Para tomar a vacina, é preciso apresentar a carteira de vacina e a declaração para o caso de professores. Esta é a primeira vez que os profissionais da rede pública e privada são inseridos no público alvo, com direito a receber a imunização gratuitamente no SUS. A estimativa deste público em Santarém ultrapassa 5 mil.

Três subtipos

A vacina disponível no SUS protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no país: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B.

Segundo o ministério da Saúde, 60 milhões de doses de vacinas foram adquiridas, das quais 21,1 milhões de doses já foram distribuídas aos estados.

Os grupos prioritários devem se vacinar todos os anos, já que a imunidade contra os vírus cai progressivamente. Além disso, o vírus da gripe passa por mutações frequentes.“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Fonte: G1 Santarém;.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...