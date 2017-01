Vaga de Estágio na Caixa Econômica Federal

Atenção estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior, a Caixa Econômica Federal está oferecendo várias oportunidades para quem quer ganhar uma grana para suas pequenas necessidades e sem atrapalhar seus estudos. A Caixa Econômica Federal abriu inscrição para o preenchimento de vagas de estagiários do Ensino Médio/Técnico e Cursos de Nível Superior.

O cadastramento é exclusivo para estudantes dos cursos de Nível Médio/Técnico e para estudantes de Nível Superior que queiram se candidatar ao preenchimento de vagas em regiões que não possuem candidatos aprovados em certames anteriores da mesma espécie.

QUEM PODE SE CADASTRAR

Para o Ensino Médio, estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), Técnico em Administração, Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Finanças Integrado ao Ensino Médio, Técnicos em Secretariado Integrado ao Ensino Médio podendo se candidatar quem estiver entre o primeiro e o penúltimo semestre. As condições para o Ensino Superior é que sejam alunos dos cursos de Engenharia Agronomia/Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil todos matriculados somente a partir do quinto semestre. Para estudantes dos cursos de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Direito somente os matriculados a partir do 7º ao 9º semestre.

As inscrições estão abertas e vão até as 23h59min do dia 20/03/2017;

Para os estudantes de Nível Superior é exigido que tenham idade mínima de 18(dezoito) anos completos quando estiver na condição de ser contratado;

Já para os estudantes de Nível Médio as exigências são: a) Idade mínima de 16 anos completos quando forem chamados para contratação; b) O candidato tem que estar matriculado obrigatoriamente no turno da manhã ou no turno noturno.

É muito importante lembrar que o candidato deve ter cuidado de atender a todas as condições estabelecidas ou exigidas e não prestar informações falsas ou incorretas pois correrá o risco de ver sua inscrição cancelada até posteriormente se o fato for constatado.

Os benefícios oferecidos pela Caixa Econômica Federal são:

Jornada de trabalho de 5 horas por dia, perfazendo o total de 25 horas semanais;

Bolsa auxílio Nível Médio de R$ 500,00 (quinhentos Reais) por mês; Auxílio transporte de R$ 130,00 (cento e trinta Reais) por mês;

Bolsa auxílio Nível Superior de R$ 1.000,00 (hum mil Reais) por mês e Auxílio transporte de R$ 130,00 (cento e trinta Reais) por mês.

Verifique se você preenche todas exigências, não deixe de ler todo o procedimento para efetuar sua inscrição e se o seu curso faz parte do programa da Caixa.

Veja mais informações sobre o processo seletivo.

