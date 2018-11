Vaga para Novo Progresso-Sine em Santarém oferta vagas de emprego para oito áreas diferentes; veja lista de oportunidades

Pessoas que estão em busca de emprego devem apresentar documentos para cadastro no Sine em Santarém — Foto: Fernando Madeira/Divulgação

Quem estiver em busca de oportunidade de emprego pode ir até o Sine em Santarém e apresentar os documentos para cadastro.

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Santarém, oeste do Pará, disponibiliza cadastro aberto para o preenchimento de vagas em oito áreas. Há oportunidades para operador de empilhadeira, técnico ortopédico, mecânico de veículos leves e pesados, cabista, técnico de saúde bucal, Eletricista I Industrial e Eletricista I Industrial com vaga para pessoa com deficiência (P.C.D.) e torneiro mecânico.

Os interessados devem comparecer ao Sine, localizado no prédio da Estação Cidadania, na avenida Rui Barbosa, bairro da Prainha, e apresentar Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documentação complementar de acordo com a solicitação de cada vaga.

Os postos abrangem vários níveis de escolaridade.

O horário de atendimento do órgão é de 8h às 14h (horário local).

Veja abaixo os cargos oferecidos:

Operador de empilhadeira

Requisitos:

Ensino médio completo

Ter o curso atualizado

CNH

Disponibilidade de horário

Experiência comprovada em carteira de trabalho de 6 meses

Técnico ortopédico

Requisitos:

Superior cursando Fisioterapia (4º semestre) ou Técnico Ortopédico formado

Informática básica

Ter conhecimento anatômico

Disponibilidade para realizar viagens

Mecânico de veículos leves e pesados

Requisitos:

Fundamental ou Médio completo

Disponibilidade para trabalhar em Porto Trombetas

Ter cursos na área

Experiência comprovada ou autônomo

Cabista

Requisitos:

Ensino médio completo

Disponibilidade para trabalhar em Novo Progresso

Ter experiência na área de telecomunicações (cabo de rede de dados)

Técnico de saúde bucal

Requisitos:

Ensino médio completo

Curso de Técnico em Saúde Bucal

Com ou sem experiência

Eletricista I industrial – (3 vagas)

Requisitos:

Curso Técnico em Elétrica/ similar ou Ensino Médio + 400 horas de cursos de qualificação profissional na área elétrica

Curso NR-10

Experiencia como Eletricista Industrial

Disponibilidade para se estabelecer em Juruti, se casado, com a família

Eletricista I industrial PCD – (1 vaga)

Requisitos:

Curso Técnico em Elétrica/ similar ou Ensino Médio + 400 horas de cursos de qualificação profissional na área elétrica

Curso NR-10

Experiencia como Eletricista Industrial

Possuir deficiência física compatível com trabalho de manutenção em campo

Disponibilidade para se estabelecer em Juruti, se casado, com sua família

Torneiro mecânico

Requisitos:

Curso de Torneiro mecânico

Experiência na área de tornearia e com solda

Que more próximo ao bairro Diamantino (preferência)

