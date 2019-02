‘Vagabundo usurpador’: esposa de ex-deputado federal desabafa em vídeo; assista!

A ex-mulher do deputado federal Sabino Castelo Branco rebateu as acusações em vídeo. (Foto: Reprodução)

Thaíse Abreu da Silva, ex-mulher do ex-deputado federal Sabino Castelo Branco, rebateu em vídeo as acusações do irmão do parlamentar.

Gladiston Castelo Branco havia dito que ela e os dois filhos do irmão, Reiner e o vereador Reizo Castelo Branco, o abandonaram doente em São Paulo.

Com veemência, Thaíse rebateu as acusações, xingou e desafiou o cunhado. “O cara é tão covarde que tirou dos filhos menores de Sabino até o plano de saúde”, disse.

Veja o Vídeo;

