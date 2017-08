Vagão de carreta carregado com biodiesel tomba na BR-163 em Lucas do Rio Verde

Um vagão tanque de uma carreta Mercedes-Benz 1925 branca se despreendeu, saiu da BR-163, há pouco, e tombou. O acidente foi em Lucas do Rio Verde. A carreta estava com dois vagões e o segundo acabou se despreendendo e saindo da rodovia. A concessionária que administra a rodovia informou que o vagão estava com cerca de 45 mil litros de biodiesel, sendo que parte da carga derramou.

