Vagas de estágio têm bolsas de até R$ 1 mil. Confira!

Cerca de dez vagas de estágio, para atuação em diversas áreas, entre elas, administração, jornalismo e engenharia de produção, estão abertas, nesta quinta-feira (13), por meio do Instituto Euvaldo Lodi, que integra o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).

Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail encaminhamento@iel-pa.org.br, com o nome da vaga no descritivo do assunto ou cadastrar no site do IEL www.iel-pa.org.br, ou ainda entregar presencialmente na sede do instituto, que fica na Quintino Bocaiúva, 1.588, bairro de Nazaré – 1º andar Bloco A. Outras informações pelos telefones 4009-4700 /4712 / 4713.

Confira as vagas divulgadas:

Administração

Bolsa Auxílio: R$ 1.000 + auxílio transporte

Horário: 14h às 20h

Requisitos: alunos cursando do 3º semestre

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Adm – Tarde noite” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

Administração

Bolsa Auxílio: R$ 500 + auxílio transporte

Horário: 9h às 15h (2h de Intervalo)

Requisitos: alunos cursando do 3º semestre

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Adm” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

Psicologia

Bolsa Auxílio: R$ 700 + auxílio transporte + auxílio refeição + refeição no local

Horário: 7h30 às 13h30

Requisitos: alunos cursando do 4º semestre. Conhecimento em Excel

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Psic” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

Engenharia Civil

Bolsa Auxílio: R$ 954 + auxílio transporte + auxílio refeição

Horário: 8h às 16h (2h de Intervalo)

Requisitos: alunos cursando do 3º semestre. Conhecimento em Excel

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Eng civil” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

Ciências Contábeis

Bolsa Auxílio: R$ 954 + auxílio transporte + auxílio refeição

Horário: 8h às 16h (2h de Intervalo)

Requisitos: alunos cursando do 3º semestre. Conhecimento em Excel

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “CC” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

Publicidade e Propaganda

Bolsa Auxílio: R$ 954 + auxílio transporte + auxílio refeição

Horário: 8h às 16h (2h de Intervalo)

Requisitos: alunos cursando do 3º semestre. Conhecimento em Excel e Photoshop

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Pub Prop” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

Engenharia de Produção

Bolsa Auxílio: R$ 600 + auxílio transporte + refeição

Horário: 7h às 14 (1h de Intervalo)

Requisitos: alunos cursando a partir do 5º semestre. Conhecimento em Excel e Photoshop. Disponibilidade para estagiar em Marituba

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Eng Prod” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

Jornalismo

Bolsa Auxílio: R$ 954 + auxílio transporte + auxílio refeição

Horário: 8h às 16h (2h de Intervalo)

Requisitos: alunos cursando do 4º semestre. Conhecimento em Excel e Photoshop

Interessados enviar currículo para encaminhamento@iel-pa.org.br com o título “Jornalismo” ou cadastrar pelo site www.iel-pa.org.br. Informações 4009-4713.

