Vagas no Pará- Marinha abre 1300 vagas para soldado Fuzileiro Naval

Para o preenchimento de 1300 vagas, a Marinha do Brasil lançou edital de convocação do Concurso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições estão abertas até o dia 30 de março e podem ser realizadas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn ou presencialmente, nos endereços listados no edital. A prova vai ser no dia 29 de maio.

Os principais requisitos para inscrição são: ser brasileiro do sexo masculino, com idade de no mínimo 18 e no máximo 21 anos em 1º de janeiro de 2019, e ter o ensino médio completo. Já no momento da inscrição, o candidato pode optar para concorrer às vagas para servir inicialmente em: Amazonas, Bahia, Brasília, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. A distribuição vai ocorrer de acordo com as necessidades da Administração Naval.

A primeira etapa do processo seletivo é uma prova de Português e Matemática. Os aprovados vão passar por verificação de dados biográficos e de documentos, teste psicológico, inspeção de saúde e teste de suficiência física.

O curso de formação tem a duração de 17 semanas e vai ser realizado em órgãos de formação do Corpo de Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro e em Brasília, em regime de internato e dedicação exclusiva até o dia da formatura. Neste período, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, o recruta Fuzileiro Naval vai receber remuneração atinente à graduação.

Por: Portal ORM, com informações da assessoria

