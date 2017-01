Vai começar o BBB 17!

Quinze participantes, de várias partes do país, disputam prêmio de R$ 1,5 milhão

Uma casa repleta de novidades com muita diversidade e a cara do Brasil marca a nova temporada do BBB. Este ano, sob comando de Tiago Leifert, o programa traz muito regionalismo, inclusão e um grupo mais eclético do que nunca. Serão 15 participantes de várias partes do país em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

“O Big Brother Brasil é um projeto que nunca para. Ficamos em produção e seleção o ano todo. E esse ano é um grande prazer para a gente ter o Tiago aqui. Ele é antenado, inteligente e vai trazer frescor para o programa. Que bom que temos ele conosco para seguir com essa história” explica Rodrigo Dourado, diretor-geral do Big Brother Brasil, que completa.

Fonte: ORMNews.

