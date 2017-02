Vaiado em empate, Maicon discute com torcedor: “Não foi só erro meu”

Capitão diz que foi cobrado por gremista por não ter feito falta em jogador do São José no lance do gol adversário, aos 41 minutos do segundo tempo e sai na bronca

Tão logo soou o apito de fim da partida entre Grêmio e São José na noite deste domingo, na Arena, o volante Maicon foi direto na arquibancada do estádio para conversar com alguns torcedores. Eles o cobravam por não ter feito uma falta no lance que originou o gol de empate do São José, aos 41 minutos do segundo tempo.

O Tricolor sustentava a vitória por 1 a 0 até os minutos finais do confronto, válido pela quarta rodada do Gauchão, quando Márcio Jonatan invadiu a área pela direita e rolou para Rafinha definir a igualdade no placar. O capitão disse que foi xingado por um gremista devido à jogada do São José. Segundo ele, porém, o erro foi coletivo.

A desatenção nos momentos derradeiros do jogo foi salientada pela maioria dos jogadores tricolores nas entrevistas na saída do campo. Segundo Ramiro, o time passou a dar mais ênfase a decisões da arbitragem e “esqueceu” da partida.

– Tem que parar de pensar em arbitragem e jogar bola. Perdemos para nós mesmos. No segundo tempo, esquecemos de jogar – salientou o volante.

No mesmo tom, o goleiro Marcelo Grohe preferiu adotar uma postura mais comedida. Entretanto, ressaltou a necessidade de atenção durante os 90 minutos da partida.

– Com a cabeça quente, tem que cuidar o que fala. Fizemos o gol e paramos de jogar, essa é a verdade. Paramos de correr. Aí eles fizeram o gol e nós quisemos jogar de novo. Isso não pode acontecer – destacou.

Com o empate, o Grêmio cai para a terceira colocação no Gauchão e soma sete pontos. No próximo sábado, vai a Gravataí enfrentar o Cruzeiro pela quinta rodada, no Vieirão, às 16h30.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...