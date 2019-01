Val-de-Cans celebra 60 anos de operações

(Foto:Crédito Divulgação Infraero) – A Infraero comemora, nesta quinta-feira (24/1), o aniversário de 60 anos do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans (PA). Para celebrar a data, o terminal paraense contará com uma programação especial, com direito a escola de samba, exposição de fotos do 1º Spotter Kids e uma mostra cultural do artista Paulo Afonso Pinho.

Quem passar pelo terminal de passageiros entre 11h30 e 13h poderá conferir a apresentação da escola de samba belenense Matinha, com o samba-enredo “No ninho da coruja a criança e o adolescente têm o direito de sonhar”. A apresentação no aeroporto foi solicitada pela Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), tendo à frente a desembargadora Zuila Dutra e a juíza Vanilza Malcher, parceira da Escola de Samba da Matinha, agremiação carnavalesca pioneira a falar, na avenida, das formas de exploração do trabalho infantil.

Ainda em comemoração ao 60º aniversário do Aeroporto Internacional de Belém será aberta, no mezanino, até o dia 25/2, a exposição “Memórias Sensoriais”, do pintor paraense Paulo Afonso Pinho, com pinturas em tela sobre diversos suportes, inclusive a encáustica, uma técnica milenar. O artista concentra a maior parte de sua produção em diferentes técnicas: pintura à óleo, em papel, acrílica, aquarela botânica, lápis de cera produzidos pelo artista, têmpera, pigmentos naturais da Amazônia e encáustica.

Também no saguão de desembarque estará disponível a exposição fotográfica “Brincando de Voar”, com os melhores cliques da 1ª edição do Spotter Kids Infraero, evento realizado no aeroporto em homenagem ao Dia das Crianças. A mostra ficará aberta ao público até o dia 7/2.

Para finalizar o dia de celebrações, os concessionários destaques de 2018 irão receber placa comemorativa em agradecimento à parceria firmada no último ano. Os quesitos abordados para receber a homenagem foram: varejo aeroportuário, empresa aérea com melhor tempo de restituição de bagagem e maior presença em briefing da Infraero.

O superintendente do terminal, Fábio Rodrigues, destaca que colaborar com a gestão do aeroporto quando o terminal completa 60 anos é motivo de orgulho. “O foco de nossas ações é a satisfação das pessoas que passam por aqui, sejam passageiros, comunidade aeroportuária ou visitantes. Nosso objetivo é dialogar com esses públicos, de modo a fazer de Val-de-Cans um aeroporto cada vez mais completo: confortável, seguro, ágil e com opções diversificadas de lojas, restaurantes e serviços”, reforça.

O aeroporto em números

O Aeroporto Internacional de Belém tem capacidade para receber 7,7 milhões de passageiros por ano, em 2018, mais de 3,5 milhões de pessoas passaram pelo terminal, entre embarques e desembarques. A alta registrada foi 5,8% superior ao contabilizado em 2017.

O volume de passageiros domésticos cresceu 6,3%. Já o quantitativo de viajantes internacionais, teve um acréscimo de 34,5%, o maior percentual do período. Os números colocam o aeroporto como o mais movimentado da região Norte em quantidade de passageiros transportados, ocupando a 5º colocação do ranking da Rede Infraero.

O incremento nas atividades operacionais de Val-de-Cans foi corroborado pela oferta de novos voos que passaram a ocorrer em junho, a exemplo da terceira frequência semanal da TAP e o início das operações da Avianca, com dois destinos diários (Brasília e Guarulhos).

Para o superintendente, o acréscimo nas operações demonstra a credibilidade das companhias aéreas com nossa capacidade operacional, demonstrando na prática que o certificado conferido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é merecido. “Ao completar 60 anos, o aeroporto mostra que está pulsando forte e com volume crescente por dois anos consecutivos. É um cenário que nos dá muita satisfação, e é com índices de crescimento nos nossos serviços aeroportuários que celebramos mais um aniversário”, afirma.

A média diária é de 100 voos entre pousos e decolagens comerciais regulares, de sete companhias aéreas (Avianca, Azul, Gol, Latam, MAP, Surinam e TAP). As rotas interligam Belém a diversos destinos brasileiros – Congonhas e Guarulhos (SP); Recife (PE); Brasília (DF); Macapá (AP); Altamira, Marabá e Santarém (PA); Rio de Janeiro (RJ); Confins (MG); Manaus (AM); Fortaleza (CE); São Luís (MA); Cuiabá (MT). Já os voos internacionais ligam a capital paraense à Europa, aos Estados Unidos, ao Suriname e à Guiana Francesa.

