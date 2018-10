Val-de-Cans realiza receptivo aos turistas do Círio 2018

Na próxima terça-feira (09/10), o Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans (PA) inicia o receptivo aos turistas do Círio 2018. A ação contará com apresentações de grupos de carimbó, show folclórico, banda de música das Forças Armadas, distribuição de fitas e cheiro-do-Pará. (Foto: Crédito: Divulgação/Infraero)



A iniciativa é fruto de uma parceria entre a INFRAERO, Secretaria de Turismo do Pará (Setur) e Coordenadoria Municipal de Turismo (Belemtur), e vai ocorrer no período de 9 a 12 de outubro, no momento de desembarque dos passageiros, nos horários de maior movimento, das 12h às 17h.

No dia 9, o receptivo terá início com a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ao aeroporto, que será recebida pelo superintendente do terminal, Fábio Rodrigues, seguida de homenagens com missa celebrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Ao mesmo tempo, os passageiros receberão uma chuva de bênçãos, ainda dentro das aeronaves que pousarem em Val-de-Cans, em homenagem conduzida pelos bombeiros militares que atuam no aeroporto.

O receptivo também terá decoração temática, brinquedos de miriti expostos na fonte do terminal e uma representação do Círio Fluvial. Na oportunidade, um grupo de alunos da faculdade Estácio também prestará informações aos passageiros que desembarcarem na capital paraense.

Estão confirmados 1.042 voos para o período de 8 a 20 de outubro, ocasião na qual cerca de 136 mil turistas devem utilizar o aeroporto, um aumento de 20% em relação aos 113 mil passageiros registrados no ano passado.

O Círio é a maior festa do povo paraense, reunindo no segundo domingo de outubro, mais de dois milhões de pessoas nas ruas de Belém.

Além dessas ações, o Aeroporto de Belém já conta com preços mais acessíveis em lanchonetes e restaurantes. É o Selo “Compromisso com o Cliente”, uma ação promocional envolvendo estabelecimentos do segmento de alimentação, que oferece combos de lanches e refeições com valores entre R$15 e R$25.

Já para orientar os passageiros, os “amarelinhos”, funcionários da INFRAERO com colete amarelo que estampa a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”, estarão a postos em todo o aeroporto para orientar sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos. Nos balcões de informações da Infraero, as equipes também estão preparadas para atender aos viajantes.

Por: Infraero

