Val-de-Cans sedia lançamento do Programa Jovem Exportador Norte

(Foto Crédito: Divulgação/Infraero) – O Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, em Belém, sedia, nesta quarta-feira (27/2), às 18h, o primeiro talk show de negócios com lançamento do Programa Jovem Exportador Norte – voltado aos jovens empreendedores que queiram consolidar ou iniciar a operação do seu negócio no mercado internacional. O evento, promovido pela Associação dos jovens Empresários do Pará (AJE-Pará), vai abordar os principais temas do setor com o objetivo de discutir as alternativas de negócios para promover a região Norte e torná-la uma das melhores opções do país para as atividades de importação e exportação.

Reconhecida pela expertise no setor logístico aéreo, a Infraero, além de sediar o evento, ministrará palestra sobre os resultados alcançados pelo Teca belenense em 2018. No ano passado, 1.192 toneladas (t) de mercadorias foram processadas no complexo logístico paraense, provocando um aumento de 32% no comparativo com 2017, quando foram contabilizadas 902 t . Entre os principais produtos enviados para o exterior destacam-se a bexiga de peixe, o peixe ornamental, a polpa de fruta e o peixe congelado, tendo como destinos principais a América do Norte (Estados Unidos), Asia (Hong Kong, Japão, Vietnã, Tailândia e Malásia) e Europa (Reino Unido).

O superintendente do terminal, Fábio Rodrigues, explica que o Aeroporto de Belém é porta de entrada para diversas oportunidades de negócios que visam o desenvolvimento do estado do Pará. “É importante propagar o conhecimento e o know how da Infraero no modal aéreo, com objetivo de gerar riqueza, empregos e turismo para a Amazônia”, destacou.

O evento contará com a participação de instituições parceiras do setor público e privado: Infraero, Governo do Estado do Pará, Governo do Distrito Federal, Grupo Porto Seco Centro Oeste e Companhias Aéreas. Além disso, nove empresas participantes do Programa Jovem Exportador vão marcar presença com exposições de seus produtos.

Novo modelo

No primeiro semestre de 2018, a Infraero promoveu processo licitatório visando a concessão por 10 anos da atividade de logística de carga internacional no Aeroporto Internacional de Belém, seguindo o novo modelo comercial da empresa que visa a expansão do portfólio de serviços e produtos de logística integrada. Com a licitação houve a ampliação da parceria com a iniciativa privada, cujo vencedor do certame foi o Grupo Porto Seco Centro Oeste, que assumiu a gestão operacional do complexo logístico em 01/09/2018.

Diante da nova política de negócios na área de logística, a Infraero se apresenta no mercado não mais como apenas uma administradora de recintos alfandegados, mas sim, por meio de seus parceiros, como uma empresa de Soluções Logísticas, agregando valor no processo de seus clientes e parceiros. A meta é trazer para o aeroporto todos os processos que envolvem a cadeia logística, de forma a otimizar e reduzir custos logísticos.

Serviço:

Val-de-Cans sedia lançamento do Programa Jovem Exportador Norte

Local: Sala de Desembarque Doméstico

Dia: 27/02/19

18h – Palestra “O Aeroporto em Números” ministrada pelo superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, Fábio Rodrigues.

18h20 – Palestra “Infraestrutura disponível” com Vanessa Palheta, analista Comercial da empresa Porto Seco Centro Oeste S/A.

