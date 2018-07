Vale abre seleção para Jovem Aprendiz com 379 vagas

Por:Redação Jornal Folha do Progresso com DOL

Podem se inscrever para o processo seletivo os candidatos com idade entre 18 a 22 anos completos, que tenham concluído o Ensino Médio e residam nos municípios correspondentes às vagas. As inscrições vão até o dia 6 de Agosto de 2018 e só poderão ser efetuadas através do endereço eletrônico da Vale .

A Vale abriu inscrição para seleção no Programa Jovem Aprendiz. São 379 vagas, sendo 209 vagas destinadas a Parauapebas, 20 para Curionópolis, 30 para Ourilândia e 120 para Canaã dos Carajás. Há vagas também para pessoas com deficiência.

