Vale-alimentação para alunos da rede estadual tem quinta recarga liberada, Novo Progresso na lista

[Foto: Alex Ribeiro / Ag.Pará] -Benefício atenderá a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino do Estado

O Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), já está disponibilizando, a partir desta sexta-feira (23), de forma gradativa, a quinta recarga dos cartões de vale-alimentação escolar da rede estadual de ensino. O benefício atenderá a todos os alunos matriculados na rede do Estado.

A partir desta sexta (23), o auxílio estará disponível para os estudantes de Belém e da Região Metropolitana, que compreende Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Bárbara, beneficiando, neste primeiro momento, 212.660 estudantes.

O vale-alimentação escolar é um auxílio concedido pelo governo do Estado aos alunos matriculados nas escolas estaduais, como forma de garantir alimentação aos estudantes durante o período de suspensão das aulas.

“Mais uma vez, o governo do Estado está cumprindo com o cuidar das pessoas, cuidando dos nossos alunos e disponibilizando o vale-alimentação de R$ 80 para cada estudante. Isso faz a diferença para que esses alunos, mesmo não estando em sala de aula, recebam a alimentação escolar” – Elieth Braga, secretária de Educação.

Cronograma de distribuição do vale-alimentação será da seguinte maneira:

Dia 26/10: Região do Guamá

– Castanhal

– Colares

– Curucá

– Igarapé-Açu

– Inhangapi

– Magalhães Barata

– Maracanã

– Marapanim

– Santa Izabel do Pará

– Santa Maria do Pará

– Santo Antônio do Tauá

– São Caetano de Odivelas

– São Domingos do Capim

– São Francisco do Pará

– São João da Ponta

– São Miguel do Guamá

– Terra Alta

– Vigia

Dia 27/10: Região do Baixo Amazonas

– Alenquer

– Almeirim

– Belterra

– Curuá

– Faro

– Juruti

– Mojuí dos Campos

– Monte Alegre

– Óbidos

– Oriximiná

– Prainha

– Santarém

– Terra Santa

Dia 28/10: Região do Tocantins

– Abaetetuba

– Acará

– Baião

– Barcarena

– Cametá

– Igarapé-Miri

– Limoeiro do Ajurú

– Mocajuba

– Moju

– Oeiras do Pará

– Tailândia

Dia 29/10: Região do Rio Caeté

– Augusto Correa

– Bonito

– Bragança

– Cachoeira do Piriá

– Capanema

– Nova Timboteua

– Peixe-Boi

– Primavera

– Quatipuru

– Salinópolis

– Santa Luzia do Pará

– Santarém Novo

– São João de Pirabas

– Tracuateua

– Viseu

Dia 30/10: Região do Carajás

– Bom Jesus do Tocantins

– Brejo Grande do Araguaia

– Canaã dos Carajás

– Curionópolis

– Eldorado dos Carajás

– Marabá

– Palestina do Pará

– Parauapebas

– Piçarra

– São Domingos do Araguaia

– São Geraldo do Araguaia

– São João do Araguaia

Dia 03/11: Região do Xingu

– Altamira

– Anapu

– Brasil Novo

– Medicilândia

– Pacajá

– Placas

– Porto de Moz

– Senador José Porfírio

– Uruará

– Vitória do Xingu

Dia 04/11: Região do Tapajós

– Aveiro

– Itaituba

– Jacareacanga

– Novo Progresso

– Rurópolis

– Trairão

Dia 05/11: Região do Rio Capim

– Abel Figueiredo

– Aurora do Pará

– Bujarú

– Capitão Poço

– Concórdia do Pará

– Dom Eliseu

– Garrafão do Norte

– Ipixuna do Pará

– Irituia

– Mãe do Rio

– Nova Esperanca do Piriá

– Ourém

– Paragominas

– Rondon do Pará

– Tomé Açú

– Ulianópolis

Dia 06/11: Região do Marajó

– Afuá

– Anajás

– Bagre

– Breves

– Cachoeira do Arari

– Chaves

– Curralinho

– Gurupá

– Melgaço

– Muaná

– Ponta de Pedras

– Portel

– Salvaterra

– Santa Cruz do Arari

– São Sebastião da Boa Vista

– Soure

Dia 09/11: Região do Lago de Tucuruí

– Breu Branco

– Goianésia do Pará

– Itupiranga

– Jacundá

– Nova Ipixuna

– Novo Repartimento

– Tucuruí

Dia 10/11: Região do Araguaia

– Água Azul do Norte

– Bannach

– Conceição do Araguaia

– Cumarú do Norte

– Floresta do Araguaia

– Ourilândia do Norte

– Pau D’arco

– Redenção

– Rio Maria

– Santa Maria das Barreiras

– Santana do Araguaia

– São Félix do Xingu

– Sapucaia

– Tucumã

– Xinguara.

