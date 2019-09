Vale: STF determina retorno das operações na usina de níquel Onça Puma

(Foto:Reprodução)-Minas estavam paralisadas desde setembro de 2017 e usina de processamento desde junho deste ano

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinou a retomada das operações da usina de níquel Onça Puma, da Vale, com sede em Ourilândia do Norte (PA). As minas estavam paralisadas desde setembro de 2017, e a usina de processamento de níquel desde junho deste ano.

Além disso, o STF determinou a liberação dos depósitos judiciais aos indígenas Xikrin do Catete e Kayapo, que estavam bloqueados por conta da Mandado de Segurança impetrado pela Vale junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Por:Agência Estado

