Valesca Popozuda posa nua contra Temer na Amazônia

Valesca Popozuda tirou a roupa pela Amazônia. A funkeira — que, depois do sucesso de “Beijinho no ombro”, em 2013, agora lançou “Tô solteira de novo” — fez um ensaio contra o decreto de Temer que extinguiu a área de reserva mineral. “A Amazônia é nossa e político nenhum tem direito de tocar no maior bem do Brasil”, disse. É. Pode ser

