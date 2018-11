Caso Valmir Clímaco: Prefeito de Itaituba é transferido para Santarém (Foto:Reprodução)

Após sofrer tentativa de homicídio na manhã desta quinta-feira (1º), e ter recebido atendimento no hospital particular Dom Bosco, o prefeito de Itaituba foi transferido em uma aeronave para Santarém, onde passará por novos exames e também cirurgia no Hospital da Unimed.

ACUSADO SE ENTREGA: A Polícia Civil confirmou que o acusado de ter desferido os golpes com pedaço de madeira contra o prefeito de Itaituba, identificado como Deone Silva Nascimento, de 35 anos, funcionário de uma empresa de remoção de entulhos, encontra-se em uma cela da delegacia, e está sendo ouvido pelo delegado plantonista.

Em nota a prefeitura de Itaituba informou detalhes de como teria acontecido o crime contra o gestor municipal.

Na manhã de hoje, 01/11/2018, o prefeito Valmir Climaco, ao se dirigir para a sua residência, localizada no Km 07 da Rodovia Transamazônica, se deparou com uma cena lamentável, quando um indivíduo, ainda não identificado, despejava resíduos de lixo próximo à ponte do km 07. Ao flagrar esse crime ambiental, o prefeito parou o carro e se dirigiu ao local para orientá-lo a não jogar o lixo naquele lugar por ser inadequado, uma vez que a prefeitura vem realizando um árduo trabalho para manter a cidade limpa, prezando pelo bem estar da população. Ao dar as costas para se retirar do local, o prefeito Valmir Climaco foi covardemente agredido a pauladas na cabeça pelo indivíduo. Ao tentar se defender das agressões, o prefeito sofreu ainda uma fratura no braço direito. Após o ato criminoso, o agressor evadiu-se deixando o caminhão de uma empresa que estava sendo utilizado para o despejo do lixo. A polícia civil está investigando o caso.

A Prefeitura de Itaituba, através da secretaria de governo, vem a público tranquilizar a população, pois após a agressão, o prefeito ainda conseguiu dirigir o carro até sua residência e logo encaminhado para o Hospital Dom Bosco, onde passou por exames médicos e o estado de saúde é estável. Mais informações sobre esse fato lamentável serão repassadas posteriormente.

