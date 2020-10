Van do serviço de hemodiálise é flagrada fazendo transporte de cerveja em Santarém, no PA

Van adquirida recentemente para transporte de renais crônicos flagrada sendo carregada de cerveja — Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com nota oficial da Prefeitura de Santarém, medidas administrativas já foram adotadas.

Adquirida recentemente pela Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, com a finalidade de transportar pacientes renais crônicos para as sessões de hemodiálise no Centro de Nefrologia Municipal, uma Van foi flagrada nesta quinta-feira (29), em frente a um estabelecimento comercial no Centro da cidade, fazendo o transporte de cerveja. O G1 apurou que o motorista foi afastado da função.

Um homem e uma mulher carregavam as caixinhas de vários tipos de cerveja e acomodavam dentro da van para o transporte. A ação chamou a atenção de quem passava pelo local, já que o veículo é devidamente identificado com o nome da Hemodiálise, o brasão do município e o nome da Prefeitura de Santarém.

Logo após a primeira postagem do flagrante nas redes sociais, foram dezenas de compartilhamentos e repost e não demorou para virar meme. Usando uma das fotos, uma internauta escreveu: Onde vai ser essa festa que eu não fui convidada?”; “Parece que as cervejas passaram mal e foram levadas para a hemodiálise”, disse um internauta; “Eu acho que é teste nos pacientes para saber se o rim ficou 100%”, disse outro; “Sextou cedo, hehehehe”, escreveu outro; “Isso é para o paciente poder filtrar melhor a urina, será?”, questionou outro.

Por meio de nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde informou que adotou as medidas administrativas necessárias em relação ao episódio. Veja abaixo

“A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) esclarece que tomou conhecimento sobre a utilização indevida da van que possui destinação exclusiva no transporte de pacientes e acompanhantes em atendimento no serviço de hemodiálise.

A Semsa lamenta o ocorrido e informa que tomou as medidas administrativas pertinentes a partir da apuração dos fatos.

A Prefeitura reitera que não compactua com condutas diversas da moralidade e da ética administrativa na prestação do serviço público municipal”.

Serviço retomado

Van estacionada em frente ao Centro de Nefrologia Municipal de Santarém, no Pará — Foto: Ascom Semsa/Divulgação

De acordo com informativo distribuído à imprensa pela assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na segunda-feira (26), o transporte de renais crônicos estava paralisado devido as más condições do veículo anteriormente utilizado, e foi retomado desta vez com uma Van que atende todas as exigências.

Ainda de acordo com a Semsa, o modelo é totalmente adaptado para que, além do transporte normal, também garanta acessibilidade de pacientes cadeirantes. Tem capacidade para até 16 pessoas por viagem, que é o número de pacientes atendidos em cada turno no Centro de Nefrologia Municipal.

Atualmente, o Centro de Nefrologia está sob a direção do Centro de Hemodiálise Ari Gonçalves Ltda (Cehmo), empresa que venceu a chamada pública realizada pela Prefeitura de Santarém para administrar o serviço.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

