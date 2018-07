Van Escolar e carreta colidem na BR-163 em NOVO PROGRESSO

Uma Van escolar [particular] , que trafegava na rodovia BR 163 perímetro urbano da cidade de Novo Progresso (sentido MT /Miritituba), acabou por colidir com uma carreta , por volta das 10h00mn desta terça-feira (24).

Testemunhas disseram que a van trafegava normalmente na rodovia, nas proximidades do acesso a Remapel, a carreta saiu rumo ao trevo que dá acesso à avenida lateral da rodovia e acabou colidindo com o veículo. O motorista da carreta conseguiu diminuir a velocidade, mas não conseguiu evitar o impacto, bateu na lateral do carro escolar que acabou prensado.

Ainda segundo as informações, na “Van” não tinha alunos e o motorista não se feriu.

A Polícia Civil e Militar estiveram no local e informou que foi recolhido os dois veículos com respectivos motoristas para delegacia onde foi lavrado auto de ocorrência, – o motorista da Van disse ser vitima da carreta. “Ele acusa a falta de retrovisor na carreta que ocasionou o acidente ele (motorista da carreta) não viu o veiculo logo atrás, ele não tinha espelho [retrovisor], argumentou o motorista da Van.

O Motorista da carreta não quis dar entrevista, estava alterado.

O motorista da Van foi identificado como sendo o Servidor Publico Municipal “Fininho”, o motorista da carreta não teve nome divulgado.

