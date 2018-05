Vândalos abrem sepultura de cemitério em Bauru e espalham ossos

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o G1, um boletim de ocorrência foi registrado por uma visitante do local. Em nota, a Emdurb disse ainda que o local foi isolado para investigações e que este é um caso isolado.

Administradora do local diz que se trata de um caso isolado. Cemitério Municipal Jardim Redentor, localizado em Bauru (SP), foi palco de ações de vandalismo neste domingo (13). A administração do local, Emdurb, informou que uma das sepulturas foi aberta, um jazigo foi danificado e ossos foram espalhados pelo local.

You May Also Like