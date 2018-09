Vândalos atiram pedras em caminhão que passa pela rodovia BR-163 em Novo Progresso

Motoristas de caminhões são alvos de vândalos na rodovia BR 163 em Novo Progresso. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)-

O fato chegou até redação do Jornal Folha do Progresso nesta semana, a reportagem checou em loco e confirmou a denuncia, diversos motoristas já foram atacados por vândalos, que jogam pedras nos caminhões.

O caminhão que transitava pela BR-163, da empresa “FRIZON TRANSPORTES”, foi atingido por uma pedra, que teria sido jogada por alguém que estava escondido as margens da rodovia, no trecho entre a empresa Batista e Comando Diesel , nesta ação, a lataria da cabine do caminhão e o para-brisa foi danificado. O condutor, não se feriu e procurou a imprensa para denunciar o caso.

Conforme os relatos do motorista jovens estão se escondendo entre a vegetação e atirando pedra nos caminhões em redes de rádio comunicação os motoristas foram avisados do ocorrido , mesmo assim não escapam da ação dos vândalos. No local a reportagem conversou com moradores , eles relataram que constantemente jovens em motocicletas fazem malabarismo na rodovia, empinam moto entre outros delitos. Aparentam ser menores de idade, informaram.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...