Vanderlei Luxemburgo manda recado para Eduardo Bolsonaro

O treinador Vanderlei Luxemburgo ficou indignado com as declarações de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) acerca da morte do menino Arthur Araújo Lula da Silva, neto do ex-presidente Lula, e decidiu mandar um recado ao deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro.

Na madrugada deste domingo (3), o técnico, que atualmente está sem clube, publicou em sua conta no Twitter um vídeo no qual tece palavras contra o parlamentar (assista ao vídeo no player acima).

“Bom, eu vou mandar um recado direto para o Eduardo Bolsonaro. Sem nenhum viés político, partidário, ideologia, esquerda ou direita, qualquer coisa que possa imaginar diferente. Aqui está falando um avô. Só quem sabe, quem é avô, sabe a dor que o avô tem quando perde um neto ou perde alguém da família para abaixo. A sua fala foi inoportuna e oportunista. Eu torço para que seu pai consiga fazer um grande trabalho para o Brasil, independente de ser contrário a ideologia dele. Torço, porque é bom para nós. A sua mensagem no Twitter foi totalmente ‘desproposta’ de ser humano. Ser humano não pensa assim, ser humano pensa diferente. Então estou mandando um recado diretamente para você. Quem é avô sabe a dor que o Lula teve nesse momento da perda do neto dele. Você não tem esse sentimento e acredito que não vai ter, pela sua postagem”, disse Luxa.

O neto de apenas 7 anos de idade de Luiz Inácio Lula da Silva morreu na tarde da última sexta-feira (1º). Horas após a confirmação do óbito, a defesa do ex-presidente solicitou à Justiça Federal uma autorização para que o petista deixasse a carceragem da Polícia Federal em Curitiba para participar do sepultamento do menino, que ocorreu no sábado (2).

Antes mesmo de a Justiça autorizar a saída temporária de Lula, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi ao Twitter criticar a até então eventual saída do ex-presidente para acompanhar o velório da criança.

“Lula é preso comum e deveria estar num presídio comum. Quando o parente de outro preso morrer ele também será escoltado pela PF para o enterro? Absurdo até se cogitar isso, só deixa o larápio em voga posando de coitado”, escreveu o filho de Jair Bolsonaro.

