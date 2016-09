Vanessa Mesquita chama atenção pelo corpo sarado nas redes sociais – A beldade nos mostra em suas redes sociais que está com um corpão de dar inveja.

Desde que venceu a edição 14 do BBB, Vanessa Mesquita, mudou bastante o visual, a ex-bbb nos mostra em suas redes sociais que está com um corpão de dar inveja. Na última quarta, 7, a loira postou uma foto em seu perfil do Instagram, em que chamou atenção pelas belas curvas, garantindo vários elogios. “Perfeição tem nome né? Maravilhosa” escreveu uma fã.

Vanessa trocou de visual recentemente, “Gostei do meu cabelo mais curto. É muito mais prático. É até mais higiênico porque agora posso lavar a cabeça todos os dias, que dá menos trabalho. Todo mundo fala que eu fico bem melhor sem o megahair. Dizem que eu fico com cara de mais nova. Então, está bom né?! Deve estar bom o negócio” Afirmou em declaração ao site Ego.

Acompanhe os cliques em que a beldade exibe a bela forma em suas redes sociais:

Notícias Ao Minuto

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

