Vaquinha para memorial às vítimas da Boate Kiss é aberta nesta segunda

Organizadores esperam arrecadar R$ 250 mil para implementação do projeto

Organizada pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, pela prefeitura de Santa Maria (RS) e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, a “vaquinha virtual” que pode proporcionar a construção de um memorial às vítimas da Boate Kiss será aberta nesta segunda-feira (21).

O objetivo é arrecadar R$ 250 mil a ser usado, segundo o jornal Zero Hora, para um concurso público de escolha do projeto, desenvolvimento da proposta e construção do espaço, bem como para eventos, catálogo e premiações. O memorial será erguido no terreno onde funcionava a casa noturna, em Santa Maria (RS).

Interessados devem fazer a doação por meio do juntos.com.vc/memorialkiss, na opção “apoiar este projeto” – o valor mínimo para pessoas físicas é de R$ 50 e para empresas, de R$ 1 mil.

Fonte: Notícias ao Minuto.

