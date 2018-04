Vasco arranca empate com um a menos e sobrevive na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Paulo Fernandes/arquivo)- O Vasco conquistou seu segundo ponto na Copa Libertadores da América e manteve as esperanças de se classificar para a próxima fase da competição. Em partida disputada na noite desta quinta-feira, em São Januário, a equipe dirigida por Zé Ricardo empatou por 1 a 1 com o Racing, da Argentina. Com o resultado, a equipe carioca segue na lanterna do Grupo 5 com dois pontos ganhos. O Racing é o líder da chave com oito pontos. Para se garantir na próxima fase, o Vasco precisa vencer os jogos que lhe restam e ainda torcer por outros resultados.

O Vasco precisou lutar muito para conseguir o empate. O Racing marcou, no primeiro tempo, com Lautaro Martinez e o time brasileiro ainda perdeu Desábato, expulso. Com muita disposição, a equipe cruz-maltina conseguiu reagir e chegar ao empate com Wágner. Pelo esforço, a equipe foi aplaudida pela torcida no final da partida.

Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro, em São Januário; o Racing vai receber a Universidade de Chile, no Presidente Perón, em Buenos Aires.

Precisando desesperadamente de uma vitória, o Vasco tentou pressionar desde os primeiros minutos, mas encontrou um adversário bem postado que não se assustou com o início agressivo do adversário. Aos quatro minutos, Werley errou a saída de bola e permitiu um ataque perigoso do time argentino que foi bloqueado pelo zagueiro Paulão.

O time carioca respondeu com uma tentativa de bicicleta de Rildo, mas o resultado foi muito ruim, com a bola passando longe da trave portenha.

Aos nove minutos, após lançamento na área cruz-maltina, Lautaro Martinez, Werley e o goleiro Martín Silva se chocaram na entrada da área, mas o árbitro marcou falta do jogador visitante. Logo depois, o goleiro do Vasco teve que sair para interromper um lançamento de Centurión para a entrada do lateral Soto.

Aos 17 minutos, Sigali arrancou pela intermediária e foi empurrado por Andrés Rios na entrada da área, mas a cobrança efetuada por Donatti não levou perigo para Martín Silva.

O Racing segurava a bola, trocando passes e tentando enervar o adversário, enquanto o time carioca tentava acelerar o jogo, mas cometia muitos erros. Aos 24 minutos, após erro do Racing, o Vasco chegou na área, mas o cruzamento foi facilmente bloqueado pela defesa argentina.

Aos 31 minutos, o Racing marcou o primeiro gol. Centurión arrancou desde a sua intermediária e lançou para Lautaro Martinez que invadiu a área e chutou. Martín Silva ainda fez a defesa parcial, mas a bola voltou para o artilheiro que empurrou para as redes.

Depois de sofrer o gol, a equipe dirigida por Zé Ricardo ficou ainda mais nervosa e não conseguia criar condições de ameaçar o gol defendido por Musso.

O jogo foi interrompido aos 35 minutos por causa de um desentendimento entre a torcida argentina e a polícia militar que usou gás de pimenta, causando revolta nos jogadores do Racing que saíram de campo para tentar acalmar os ânimos.

Quando a partida foi reiniciada, Lisandro Lopes bateu falta e a bola saiu desviada para escanteio. Nos minutos finais da primeira etapa, o Vasco tentou fazer pressão sobre a defesa argentina.

O Vasco voltou sem mudanças para o segundo tempo e tentou imprimir um pouco mais de velocidade ao seu jogo, enquanto o Racing mantinha sua postura de prender a bola e deixar o tempo passar.

Aos sete minutos, após cobrança de falta, Lisandro Lopes recebeu na pequena área, mas Pikachu evitou a conclusão e mandou para escanteio. Um minuto depois, após levantamento de Pikachu, Soto quase marcou contra, mas a bola saiu para escanteio.

Aos 13 minutos, Desábato recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, depois de fazer falta sobre Martinez. Um minuto depois, o Racing desperdiçou a chance de ampliar. Após boa troca de passes na área, a bola sobrou para Donatti que mandou por cima.

Mesmo com um jogador a menos, o time dirigido por Zé Ricardo seguiu tentando fazer pressão para buscar o empate, mas a equipe visitante criava as melhores oportunidades, como aconteceu aos 23 minutos, quando Soto bateu falta e Martín Silva espalmou para escanteio.

Logo depois, Zé Ricardo tirou o volante Wellington que saiu vaiado e colocou o atacante Riascos. No Vasco, Thiago Galhardo era o jogador mais lúcido e tentava levar o time para o ataque. Aos 30 minutos, Riascos bateu por cima, depois de confusão na área argentina. A resposta do time portenho foi imediata e Martín Silva evitou o segundo gol, quando Martinez entrou livre na área.

Aos 35 minutos, o Vasco empatou. Após jogada iniciada por Thiago Galhardo, Andrés Rios chutou, o goleiro Musso deu rebote e Wágner entrou para colocar a bola nas redes.

Depois do empate, a equipe de São Januário se empolgou e partiu para buscar o gol da vitória. Aos 42 minutos, Pikachu bateu rasteiro e Musso fez grande defesa, desviando para escanteio.

Nos acréscimos, Pikachu foi derrubado nas proximidades da área. Fabrício bateu e Musso defendeu com tranquilidade.

