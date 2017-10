Vasco bate o Avaí na Ressacada e volta a vencer no Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Carlos Gregório Jr/assessoria) – O Vasco conseguiu um importante resultado ao derrotar o Avaí por 2 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira, na Ressacada. O resultado fez a equipe de São Januário voltar a vencer após três jogos e chegar aos 36 pontos ganhos, na nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Os catarinenses seguem com 30, na 18ª posição.

O resultado fez justiça ao desempenho das duas equipes. O Vasco fez um bom primeiro tempo e estabeleceu a vantagem. A expulsão de Andrés Rios, no segundo tempo, deu mais força ao Avaí, que marcou o primeiro gol e tentou o empate, mas acabou esbarrando no esquema defensivo bem montado da equipe cruz-maltina.

O Vasco volta a atuar no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), contra o Botafogo, em São Januário. Por sua vez, o Avaí enfrenta o Fluminense, no Maracanã, no domingo, às 17 horas.

O Vasco começou no ataque e, logo aos dois minutos, marcou o primeiro gol. Mateus Vital tentou o chute, a zaga bloqueou e Wagner aproveitou a sobra, batendo colocado de pé esquerdo para colocar a bola nas redes. Depois de sofrer o gol, o Avaí tentou se organizar para tentar buscar o empate, mas encontrava dificuldades para penetrar na área carioca.

Aos sete minutos, o time catarinense criou a primeira chance real, quando Joel aproveitou o cruzamento e cabeceou com perigo, mas a bola foi para fora. Depois de sair na frente, o Vasco passou a administrar a vantagem, enquanto o Avaí seguia com dificuldades para ir ao ataque.

Aos 17 minutos, o goleiro Martín Silva saiu jogando errado, mas o Avaí não soube aproveitar, pois Júnior Dutra perdeu a posse de bola nas imediações da grande área. Aos 23, o time carioca ampliou. Nenê cruzou da direita, Wellington dividiu com a zaga e a bola sobrou para Andrés Rios, que bateu para marcar o segundo gol.

Sem outra opção, o Avaí tentou aumentar o ritmo e, aos 28, Júnior Dutra cruzou para a cabeçada de Joel, mas Martín Silva defendeu com tranquilidade. Aos 30, Pedro Castro bateu forte e levou perigo, mas a bola saiu. Logo depois, Pedro Castro bateu falta e Alemão subiu para cabecear, mas a finalização foi para fora.

O Vasco só voltou a aparecer na área catarinense aos 35 minutos, mas o chute de Nenê foi bem defendido por Douglas. Aos 40, novamente Nenê criou problema para os zagueiros. O meia cruzou da esquerda e Andrés Rios quase chegou para a conclusão. No último lance importante da etapa inicial, Júnior Dutra mandou a bomba, mas a bola saiu.

No intervalo, os jogadores do Avaí foram reclamar com o árbitro, e o atacante Willians, que estava no banco de reservas, acabou recebendo o cartão vermelho.

O Leão da Ressacada voltou agressivo para o segundo tempo e, logo no primeiro minuto, criou a primeira oportunidade de marcar. Leandro Silva mandou a bomba e Martín Silva espalmou para escanteio. O time catarinense seguiu pressionando e, aos oito, Marquinhos bateu forte, mas o goleiro vascaíno evitou o gol, espalmando para escanteio.

Aos 15, o Vasco perdeu Andrés Rios. O argentino deixou o braço no rosto do adversário e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo excluído da partida. Um minuto depois, o Avaí marcou o primeiro gol. Após cobrança de falta, Alemão desviou e Betão empurrou para o gol. A jogada foi irregular, já que Alemão estava em posição de impedimento.

O Vasco tentou partir para o ataque e, aos 19, após receber de Pikachu, Nenê chutou forte e Douglas defendeu. Um minuto depois, o Avaí quase empatou quando Júnior Dutra cruzou e Rômulo perdeu a chance de empatar.

Para tentar dar mais velocidade ao ataque, desfalcado após a expulsão de Andrés Rios, o técnico Zé Ricardo colocou Paulo Vítor no lugar de Mateus Vital. O Avaí seguia controlando as ações, mas não conseguia furar o esquema defensivo da equipe carioca.

Aos 38 minutos, Lourenço arriscou de fora da área e Martín Silva espalmou para escanteio, evitando o empate. Logo depois foi a vez de Luan Pereira se livrar da marcação e chutar para outra defesa do goleiro cruz-maltino. Nos minutos finais, a equipe catarinense aumentou a pressão, mas o Vasco soube administrar a vantagem e garantir a vitória.

