Vasco demite Cristóvão Borges após eliminação na Copa do Brasil

Treinador comandou a equipe carioca durante 11 partidas

A diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama mandou Cristóvão Borges passar no RH nesta sexta-feira (17) e demitiu o treinador após 11 partidas no comando da equipe. O técnico não resistiu a derrota sofrida para o Vitória, na quinta-feira (16), que acabou eliminando o time carioca da Copa do Brasil.

Nesta que foi a segunda passagem de Cristóvão pelo Vasco, o treinador obteve cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Fonte: Notícias ao minuto.

