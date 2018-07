Vasco derrota Grêmio e salta na tabela do Brasileirão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)- O Vasco venceu neste domingo o Grêmio por 1 a 0 no Estádio São Januário pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Adotando uma postura agressiva, o time vascaíno surpreendeu o Tricolor Gaúcho saltando na frente. Esse cenário se modificou um pouco porque os cariocas tiveram um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Assim o técnico Jorginho posicionou o time com duas linhas de quatro e buscou uma jogada de contra-ataque. Por sua vez, os gaúchos ficaram mais tempo com a bola, mas sem nenhuma efetividade e não conseguiram furar o bloqueio defensivo dos mandantes. O único gol foi marcado por Andrés Rios.

Com o resultado, o Vasco subiu na tabela para o nono lugar com 19 pontos. E o Grêmio caiu para o sexto lugar com 23 pontos.

Na próxima rodada o Vasco enfrenta no dia 29, domingo, o Corinthians, às 11h (horário de Brasília), no Mané Garrincha. Já o Grêmio recebe na quinta o São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena.

O Jogo – Os donos casa tomaram a iniciativa e logo no começo da partida abriram o placar. Aos 02, Henrique recebeu livre pela esquerda e faz o cruzamento por baixo. Andrés Rios dividiu com Pedro Geromel e a bola encobriu Marcelo Grohe. Dois minutos depois, o Vasco quase ampliou quando Andrey arriscou da meia direita, de muito longe, e obrigou Marcelo Grohe a uma grande defesa. A equipe gremista está perdida em campo e não conseguiu encaixar a marcação.

É uma avenida o lado esquerdo da defesa do Grêmio, o Vasco deitou, rolou e mais uma vez levou perigo a meta de Grohe. Aos 13, Andrey faz grande lançamento para Yago Pikachu, às costas de Marcelo Oliveira. Na cara de Grohe, o vascaíno tentou a cavadinha, mas o goleiro dá um tapa e impediu o gol.

Após os 20 minutos, o Tricolor Gaúcho equilibrou o jogo e quase chegou ao empate. Aos 23, depois de bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Marcelo Oliveira. Quase na pequena área, o lateral finalizou cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Depois de marcar o gol o time da colina recuou as suas linhas e apostou nas jogadas de contra-ataque. Enquanto o clube gaúcho ficou com mais posse de bola e tentou encontrar espaço na defesa vascaína. Aos 31, Henrique foi mais cedo para o chuveiro após ter derrubado Luan em carrinho violento. Ele já tinha cartão amarelo. Com um a mais em campo, o técnico Renato Portaluppi resolveu ousar tirando Marcelo Oliveira para colocar Marinho. Por sua vez, Jorginho resolveu reforçar o meio-campo sacando o atacante Kelvin e fazendo entrar o meia Thiago Galhardo.

Uma atuação bem apagada do atacante Luan que errou todos os passes e não acertou nenhuma jogada. Mesmo com as limitações técnicas, o Vasco se mostrou um time muito bravo e determinado em campo.

Correndo atrás do prejuízo o Grêmio mudou a postura e foi para cima. Logo, 01 minuto, Everton arriscou da meia esquerda, mas o goleiro defendeu. Na sequência, Luan pegou o rebote, mas bateu muito mal, de perna esquerda. Por outro lado, o Vasco que tem um atleta a menos em campo apostou nas jogadas de contra-ataque.

Tendo mais posse de bola, o Grêmio girou de um lado para o outro a pelota, mas sem nenhuma efetividade. Para aumentar a criatividade no meio-campo o treinador gremista fez entrar o meia Douglas no lugar do lateral-direito Léo Moura. Buscando o empate de qualquer maneira, os gaúcho começaram apelar para as jogadas de bola aérea o que facilitou o trabalho do sistema defensivo do time carioca.

Agora o técnico Renato Portaluppi foi para o tudo ou nada arriscando com a entrada do centroavante Jael na vaga do volante Jaílson. Aos 24, Douglas cobrou rasteiro. A bola passou por todo mundo e ficou com André. O centroavante chutou fraco e o goleiro faz a defesa. Na primeira chegada do Vasco do segundo tempo um lance polêmico. Aos 31, Paulo Vitor vai para cima de Geromel e caiu dentro da área, mas o árbitro nada marcou.

Na base da valentia o Vasco segurou o resultado e contou com apoio da torcida. Apesar de ter tido um jogador a mais no campo, o Grêmio ficou a bola, porém sem objetividade e não criou nada em oportunidades de gols.

