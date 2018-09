Vasco derrota o Bahia e sai da zona de rebaixamento

Mesmo sem mostrar um grande futebol, o Vasco venceu por 2 a 1 o Bahia, nesta segunda-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruz-maltinos chegaram a 28 pontos e saíram da zona de rebaixamento. Já os baianos seguem com 29 e agora veem os últimos colocados mais próximos.

O Bahia iniciou melhor o jogo, mas viu o Vasco abrir o placar com Yago Pikachu, de pênalti. No lance, o goleiro Douglas foi expulso pela penalidade. Mesmo assim, os visitantes chegaram ao empate antes do intervalo, com Gilberto. No segundo tempo, os donos da casa pressionaram e conseguiram chegar ao gol da vitória com Marrony.

O Vasco volta a campo nesta quinta-feira, quando terá pela frente o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado do turno. Já o Bahia vai receber o Flamengo, no sábado, na Fonte Nova.

O Bahia surpreendeu o Vasco no início e quase abriu o placar aos dois minutos. Após erro de Leandro Castán, a bola ficou com Paulinho na área. O meia chutou cruzado, mas viu Martín Silva salvar os donos da casa com o pé. No rebote, Gilberto chutou com perigo, mas para fora.

O lance animou os visitantes, que tiveram nova oportunidade de marcar aos seis minutos. Elber fez boa jogada pela direita e cruzou para Gilberto finalizar, mas novamente Martín Silva apareceu de forma milagrosa para salvar os cruz-maltinos.

Após os sustos, o Vasco passou a focar mais na marcação. Com isso, o Bahia teve mais dificuldade em criar boas chances, mas continuava tendo o domínio do confronto. Aos poucos, os donos da casa equilibraram a partida e tiveram sua primeira boa chance aos 26 minutos. Lennon cruzou rasteiro pela direita para Maxi López, mas Douglas se antecipou ao argentino para fazer a defesa.

Só que aos 31 minutos, o Vasco foi quem marcou em São Januário. Andrés Rios foi lançado na área e, ao tentar driblar Douglas, foi derrubado pelo goleiro. O arqueiro foi expulso pela penalidade, cobrada com categoria por Yago Pikachu.

Com a vantagem em campo, os cruz-maltinos passaram a pressionar e quase chegaram ao segundo, aos 35 minutos. Maxi López foi lançado na área, mas não conseguiu o domínio. Com isso, a bola ficou com o goleiro Fernando.

No entanto, o Vasco continuava com muitos erros nos passes e permitiu que o Bahia chegasse com perigo nos minutos finais. Após lateral cobrado na área, Gilberto cabeceou colocado, mas Martín Silva estava atento para fazer a defesa. Só que aos 48, os visitantes chegaram ao empate. Gilberto recebeu passe de Elber, passou por dois marcadores e chutou no canto, sem chance para o goleiro cruz-maltino, para decretar a igualdade.

No segundo tempo, os cruz-maltinos voltaram com outra postura, em busca do gol. Em três minutos, os donos da casa assustaram em chutes de Ramon e Maxi López, que foram para fora. Já aos cinco, foi a vez de Fabrício chutar da entrada da área e obrigar Fernando a fazer grande defesa.

Os vascaínos tinham mais posse de bola, mas acusavam o nervosismo. Com isso, o Bahia conseguiu avançar, mas pecava nos passes no setor ofensivo. Na melhor chance dos visitantes, aos 21 minutos, Nilton chutou em cima da zaga.

O Vasco tinha mais posse de bola e conseguiu chegar ao segundo gol aos 32 minutos. Yago Pikachu cruzou pela direita para Marrony cabecear sem chance para Fernando.

Depois do gol, o Vasco recuou e tratou de administrar o resultado. O Bahia ainda tentou pressionar, mas já não tinha força para criar boas jogadas. Com isso, os cruz-maltinos saíram de campo com os três pontos de São Januário.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/CRVG)

