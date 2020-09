Vasco e Red Bull Bragantino ficam no empate em São Januário

Pela 13ª rodada, o Vasco terá pela frente uma verdadeira pedreira. Com a semana livre para treinar, Ramon Menezes vai preparar a equipe para encarar o líder Atlético-MG, em Belo Horizonte, no próximo domingo. Já o Bragantino jogará em casa no sábado contra o Corinthians.

Muito calor e equilíbrio em campo

O Vasco iniciou a partida tentando imprimir intensidade ao jogo. Muito bem organizado, o Bragantino soube segurar o ímpeto do time da casa, que quase abriu o placar com apenas dois minutos. Juninho cruzou da esquerda e Cano, livre no segundo pau, cabeceou para fora.

As duas equipes cadenciaram bem o jogo, que teve dois lances capitais na primeira etapa. Aos 22, Vinícius fez ótima jogada pela direita e cruzou na área. Talles Magno matou no peito, tirou do zagueiro e mandou para o fundo da rede. O atante, entretanto, estava em posição irregular e o gol foi anulado.

Aos 35 minutos, o Bragantino perdeu sua chance de sair na frente. Claudinho tenta o cruzamento da direita e a bola toca no braço de Bruno Gomes. Pênalti que Alerrandro cobrou mal e Fernando Miguel defendeu.

Gols e empate no fim

As duas equipes voltaram sem alterações na escalação para a segunda etapa. Mas dentro de campo o jogo acelerou e em seis minutos o placar foi mexido duas vezes. Aos 4, Juninho avançou pela esquerda e cruzou na pequena área. Vinícius entrou em diagonal e bateu para o gol e fez Vasco 1 a 0.

O Cruzmaltino não teve tempo de comemorar. Mal a bola rolou e Tubarão avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Alerrandro na área. O Centroavante fez o pivô e rolou para trás para Lucas Evangelista. Da meia lua da área, o meia bateu no canto e venceu Fernando Miguel.

O Vasco, com exceção do gol, não conseguiu criar uma grande chance de perigo no segundo tempo. O Cruzmaltino mantinha a posse de bola mas não tinha poder de penetração. Já o Massa Bruta quase virou aos 31.

Claudinho roubou a bola no meio e acionou Tubarão. No contra-ataque de dois contra um, Alerrandro recebeu e chutou mal de frente para Fernando Miguel, que salvou o Vasco novamente.

