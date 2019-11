Vasco faz 3 a 0 no CSA e volta a vencer no Brasileiro

(Foto:Reprdoução / Vasco-RJ)- O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após quatro jogos. Em partida válida pela 32ª rodada, o time de Vanderlei Luxemburgo venceu o CSA fora de casa por 3 a 0. Os gols foram marcados pelo volante Raul, com direito a pedalada e caneta no marcador, por Oswaldo Henríquez, de cabeça, e por Carlinhos, contra.

Com a vitória, o Vasco sobe para 42 pontos, mesma pontuação do Goiás e assume a 11ª colocação na tabela. Já o CSA permanece na zona de rebaixamento, com 29 pontos.

O próximo compromisso vascaíno é nesta quarta-feira (13) contra o Flamengo, em partida adiantada da 34ª rodada em virtude da decisão da Libertadores. O CSA joga somente no próximo domingo, contra o Fortaleza, no Castelão.

O Vasco abriu o placar aos 26 minutos de jogo com um belo gol do volante Raul, que disparou pelo lado direito, e fez bagunça com a defesa alagoana: pedalou, deu caneta em Luciano Castán e chutou na saída do goleiro João Carlos.

No segundo tempo, o Vasco viu o CSA tentar pressionar, mas conseguiu ampliar o placar graças a duas falhas da defesa alagoana. Após um escanteio alto, o zagueiro Oswaldo Henríquez conseguiu subir mais alto que seus marcadores para marcar o segundo gol do jogo.

Já o terceiro saiu de uma tentativa frustrada de corte do lateral Carlinhos. Ele foi se esticar para evitar o toque de Raul, mas acabou empurrando a bola para o próprio gol.

O CSA quase teve um pênalti no fim do jogo, mas o lance foi revisado pelo VAR e o juiz decidiu pela falta fora da área. Após a bola tocada por Carlinhos, Apodi apenas chutou por cima do gol.

CSA 0 x 3 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro (32ª rodada)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 10/11/2019

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Éder Alexandre e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Gols: Raul, aos 26′ do primeiro tempo; Oswaldo Henríquez aos 22′ e Carlinhos (contra) aos 37′ do segundo tempo.

Cartões amarelos: Fernando Miguel e Guarín (Vasco); Dawhan e Jonatan Gómez (CSA)

Cartão vermelho: Jonatan Gómez (CSA)

CSA: João Carlos, Dawhan, Alan Costa (Alisson Safira), Luciano Castán e Carlinhos; João Vitor, Jean Cléber (Alecsandro), Apodi e Jonatan Gomez; Euller (Warley) e Ricardo Bueno. T.: Argel Fucks

Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo (Werley) e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Júnior (Marquinho); Rossi, Ribamar e Felipe Ferreira (Guarín). T.: Vanderlei Luxemburgo

Fonte:Autor: FOLHAPRESS/domingo, 10/11/2019, 23:29 – Atualizado em 10/11/2019, 23:33 –

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...