Vasco fica no empate com o Grêmio e vê Inter assumir liderança do Brasileiro

O Vasco da Gama não conseguiu se manter na liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo. Em São Januário, o Gigante não passou de um empate sem gols com o Grêmio e caiu para a segunda colocação na tabela. Em sua pior atuação em quatro partidas, o Vasco perdeu também os 100% de aproveitamento na competição nacional.

O Inter é o novo líder do Brasileiro com 12 pontos, dois à frente do Vasco. O Grêmio aparece em oitavo com 7 pontos. Na próxima rodada, o Vasco vai enfrentar o Fluminense no sábado, no Maracanã. Já o Grêmio encara o Goiás, mas o jogo ainda não tem data e horário definidos.

O Vasco deixa de lado o Brasileirão por uns dias e passa a focar na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Cruzmaltino visita o Goiás pela partida de volta da terceira fase da competição. No confronto decisivo, os cariocas precisam reverter a vantagem de 1 a 0 obtida pelo Goiás no primeiro jogo.

O Grêmio também tem compromisso no meio de semana, mas pelo Gauchão. O Tricolor inicia a decisão do estadual na quarta-feira contra o Caxias, em Caxias do Sul.

Vasco é dominado no primeiro tempo

Assim como aconteceu no jogo contra o Ceará, o Vasco fez um primeiro tempo muito ruim neste domingo. Errando muitos passes, o Cruzmaltino não conseguiu organizar suas ações ofensivas. O Grêmio marcava muito bem no meio de campo com Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Pepê ocupando o setor.

O jogo teve poucas emoções nos primeiros 45 minutos, com apenas duas jogadas de perigo ambas do Tricolor gaúcho. Aos 5 minutos, o Grêmio trabalhou pela esquerda na frente da área com Pepê e ele rolou para Alisson do outro lado. O meia conseguiu espaço para o chute mesmo marcado e soltou uma bomba que Fernando Miguel espalmou para escanteio.

A melhor chance do primeiro tempo também saiu dos pés de Alisson. Ele recebeu de Isaque na direita da área e bateu forte no canto. Fernando Miguel voou e tirou de ponta de dedos. A bola ainda bateu na trave antes de voltar para o próprio Alisson, que teve de recuar.

Só duas chances de marcar

O Vasco retornou para o segundo tempo com Cayo Tenório no lugar de Claudio Winck. Aparentemente a substituição foi por questões físicas, já que o lateral levava a mão à coxa a todo momento.

Os comandados de Ramon continuavam com muita dificuldade para sair tocando a bola. Mas o jogo ficou um pouco mais aberto e o Vasco quase abriu o placar aos 15. Bruno César cobrou escanteio da direita e levantou no primeiro pau. Castán desviou para o meio, Paulo Victor disputou pelo alto com Talles Magno e abola sobrou para Ricardo Graça na entrada da pequena área. Sem marcação, o zagueiro tentou bater de virada e isolou por cima do travessão.

Mesmo sem fazer uma boa partida, o Vasco se aproveitou do cansaço do Grêmio para pressionar em busca do gol. Renato fez várias substituições e o time se desorganizou.

Aos 34, o Vasco teve sua segunda oportunidade na partida. Vinícius, que substituiu Banítez no segundo tempo, recebeu de Cano e bateu no canto direito de Paulo Víctor. O goleiro do Grêmio fez grande defesa e evitou o gol.

Por:Gazeta Esportiva (Rafael ribeiro/assessoria)

