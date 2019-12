Vasco frustra torcida e empata com a Chapecoense no Maracanã

O Vasco escolheu jogar sua última partida do ano no Maracanã para comemorar a permanência na série A do Campeonato Brasileiro e a vaga na Sul-Americana, após um ano muito difícil para o clube dentro e fora do campo. Para o duelo diante da rebaixada Chapecoense, a torcida compareceu em peso, mas viu a equipe desperdiçar muitos gols e sofrer o empate nos acréscimos do segundo tempo.

O placar de 1 a 1 foi construído apenas no final do segundo tempo. Pikachu abriu o placar de pênalti e Vini Locatelli empatou para a equipe de Chapecó. O Vasco terminou o Campeonato Brasileiro na 13ª colocação com 49 pontos. Já a Chapecoense foi a vice-lanterna com 32 e jogará a Série B em 2020.

O Jogo

Diante de um Maracanã lotado, Vasco e Chapecoense mais pareciam disputar um amistoso festivo. O Cruz-Maltino teve uma oportunidade relâmpago antes de um minuto de jogo e levantou a torcida. Rossi recebeu na ponta direita e cruzou pelo alto. Marrony subiu mais que a zaga e cabeceou por cima do gol.

Em ritmo de treino, o Vasco manteve o domínio da posse de bola, mas a Chape marcava bem e não era ameaçada.

As melhores chances do Vasco foram aos 21, quando Guarín cruzou da direita e João Paulo e Ribamar não conseguem a finalização; aos 27, após cobrança de falta de Guarín na barreira, Henríquez mandou uma bomba que João Ricardo defendeu para escanteio; e aos 34, em nova cabeçada de Marrony após escanteio da esquerda, que o goleiro da Chape defendeu.

Na volta do intervalo, o Vasco retornou com mais vontade e deu novo ritmo ao jogo. Aos 3, Rossi avançou pela direita, se livra de dois e chuta rasteiro, mas João Ricardo defende.

Aos 6 a pressão ficou mais intensa. Fellipe Bastos desvia cruzamento de cabeça mas Ribamar não alcança. Na sequência, Raul recupera a bola na saída de jogo da Chape e serve Ribamar livre, mas ele finaliza por cima do gol. A torcida pediu e Luxemburgo tirou Ribamar e colocou o xodó Gabriel Pec.

A Chape teve um bom momento aos 15, em bela jogada de Camilo. O meia dominou no peito e bateu de voleio na trave. O Vasco voltou a carga e o primeiro gol quase saiu aos 21. Marrony recebe lançamento de Pec e entra na área. O goleiro João Ricardo tira a bola do atacante e no rebote Rossi manda para fora com o gol vazio.

Mesmo com o espaço dado pela Chape, o Vasco não conseguia abrir o placar no Maracanã, até que aos 36 Pikachu cruzou e Maurício Ramos colocou a mão na bola dentro da área. O mesmo Pikachu bateu no canto de João Ricardo e colocou o Vasco em vantagem.

Aos 43, quase sai o segundo. Marcos Rossi puxa o contra-ataque e toca para Rossi, que domina e bate no ângulo, mas João Ricardo fez grande defesa.

O Cruz-Maltino não contava com uma reação da rebaixada Chapecoense em pleno Maracanã, mas a equipe catarinense não se conformou com a derrota. Aos 47, a defesa vascaína dá bobeira e Locatelli cabeceia para o gol após receber de Dalberto.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)08/12/2019 18:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...