Vasco joga mal e perde para o Náutico, mas segue na ponta da Série B

Fonte: Gazeta Esportiva -O Vasco não repetiu a boa atuação da rodada passada e foi derrotado por 3 a 1 para o Náutico, neste sábado, na Arena Pernambuco. Com o resultado, os cruzmaltinos desperdiçaram a chance de disparar, mas seguem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. Os pernambucanos chegaram a terceira vitória seguida e estão com 42, mais próximos do G4 da Segundona.

O Náutico foi superior no primeiro tempo e abriu o placar com Roni e, no início da etapa final, os pernambucanos e chegaram ao segundo gol com Bergson. O Vasco até foi melhor no segundo tempo, mas só conseguiu um gol, com Madson, que fez seu centésimo jogo pelo clube. Nos acréscimos, Roni novamente sacramentou a vitória dos dos da casa.

Na próxima rodada, o Vasco vai até Belém para enfrentar o Paysandu, no Mangueirão, nesta terça-feira. No mesmo dia, o Náutico encara o Bragantino, em Bragança Paulista.

O JOGO –

O Náutico tentou pressionar o Vasco no início e criou a primeira boa chance aos quatro minutos. Marco Antonio recebeu na entrada da área e chutou para defesa em dois tempos de Martín Silva. O Vasco tentava avançar, mas não incomodava o goleiro Julio Cesar. Assim, o Naútico aproveitava os espaços dados pelos cariocas para atacar com perigo. Desta forma, aos 15 minutos, Vinícius arriscou de fora da área e obrigou Martín Silva a fazer grande defesa.

Os cruzmaltinos só chegaram com perigo pela primeira vez aos 19 minutos. Após cobrança de lateral de Madson na área, a bola sobrou para Nenê. O meia chutou cruzado, mas parou em grande defesa de Julio Cesar.

O lance animou os visitantes, que buscaram o ataque com mais intensidade. No entanto, o Náutico aproveitou contra-ataque rápido para abrir o placar aos 24 minutos. Roni recebeu passe pela esquerda e chutou cruzado da entrada da área, sem chance para Martin Silva.

Após o gol, o Náutico diminuiu o ritmo e se preocupou em não dar espaço para o Vasco. Mesmo assim, os donos da casa quase chegaram ao segundo gol aos 34 minutos. Bergson aproveitou cruzamento de Joazi, mas cabeceou para fora. A resposta cruzmaltina veio três minutos depois, em chute cruzado de Ederson que parou em Julio Cesar. Depois, foi a vez do goleiro defender finalização de Nenê.

No segundo tempo, o Vasco não teve tempo de pressionar o Náutico, que chegou ao segundo gol aos dois minutos. Roni recebeu passe na área e tocou para Bergson, que só teve o trabalho de tocar para a rede.

Os cariocas tentaram não se abater com o novo revés e chegaram ao ataque em chute de fora da área de Douglas. Depois, o Vasco só chegou aos 11, novamente com Douglas, mas desta vez, o volante foi travado pela zaga.

Aos poucos, os visitantes passaram a dominar o confronto e desperdiçaram sua melhor chance aos 14 minutos. Após escanteio, Luan chutou para o gol, Thalles cabeceou no meio do caminho, mas viu Julio Cesar fazer um milagre para salvar os pernambucanos.

O Vasco só voltou a chegar novamente aos 30 minutos, em chute de fora da área de Nenê. O Náutico respondeu quatro minutos depois. Em contra-ataque rápido, Bergson recebeu passe na área, mas finalizou em cima de Martín Silva.

Somente aos 38 minutos, os cruzmaltinos chegaram ao seu gol. Andrezinho fez belo lançamento para Madson na área. O lateral direito dominou e tocou na saída de Julio Cesar. Este foi o primeiro gol de Madson com a camisa vascaína, justamente quando chega a marca de 100 jogos pelo clube carioca.

Nos minutos finais, o Vasco pressionou em busca do empate, mas parou na retranca pernambucana. Já nos acréscimos, Roni aproveitou bobeada da zaga vascaína, para marcar o terceiro do Náutico e garantir o triunfo do Náutico na Arena Pernambuco.

