Vasco perde para o Bahia e vê rivais se aproximarem na Série B

O Vasco segue com o jejum de vitórias e neste sábado foi derrotado por 1 a 0 pelo Bahia, na Fonte Nova. Mesmo com mais um mau resultado, os cruzmaltinos seguem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, mas vê os demais times se aproximarem na classificação. Com o triunfo sobre o líder, os baianos chegaram a 35 pontos e voltam a sonhar com o acesso à Série A.

O Bahia foi superior no primeiro tempo e foi para o intervalo a frente no placar com gol de Jackson. No segundo tempo, o Vasco melhorou, mas sofreu com a falta de criação no setor ofensivo. Com isso, o Vasco pouco produziu e saiu de campo mais uma vez derrotado.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Oeste, em São Januário, no próximo sábado. No mesmo dia, o Bahia vai até Pernambuco para encarar o Náutico, na Arena.

O jogo – A partida começou movimentada, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, o que se viu foram muitos erros no setor ofensivo aliado a boa marcação das defesas. Assim, o duelo ficou concentrado entre as intermediárias.

Com o passar do tempo, o Bahia cresceu na partida e ganhou a briga pela posse de bola. Os donos da casa foram recompensados aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Jackson cabeceou no canto esquerdo de Jordi para abrir o placar na Fonte Nova.

Após o revés, o Vasco foi obrigado a avançar com mais intensidade. No entanto, os cruzmaltinos continuaram tendo dificuldade em criar bons lances e foram para o intervalo com a desvantagem no marcador em Salvador.

No segundo tempo, o Vasco voltou com outra postura e criou sua melhor chance aos dois minutos. Ederson ajeitou de cabeça para Jorge Henrique, que acertou chute forte, mas viu Muriel fazer grande defesa.

Assim como no primeiro tempo, os cruzmaltinos continuaram tendo dificuldade na criação de boas jogadas. Mesmo tendo mais posse de bola, os cariocas pouco incomodavam Muriel. A situação só mudou na parte final da partida. Aos 26 minutos, Douglas cabeceou, mas o goleiro baiano fez outra grande defesa.

Nos minutos finais, o Vasco pressionou, mas novamente só rondou a área do Bahia, que conseguiu manter a boa marcação para sair da Fonte Nova com a vitória.

Fonte: Gazeta Esportiva

