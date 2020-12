Vasco perde para o Defensa y Justicia em casa e é eliminado da Copa Sul-Americana

O Vasco manteve o mau momento na temporada e acabou eliminado na Sul-Americana. Nesta quinta-feira, os cruzmaltinos foram derrotados por 1 a 0 pelo Defensa Y Justicia-ARG, em São Januário.

Como as equipes empataram no confronto de ida, os argentinos avançaram para as quartas de final da Sul-Americana. Para o Vasco só resta a busca pela permanência na Série A do campeonato Brasileiro.

O Vasco criou ótimas chances de abrir o placar, mas desperdiçou todas, três vezes com Ribamar e uma com Gustavo Torres. O gol da vitória argentina veio na etapa final, após falha de Lucão, com Haachen.

O jogo – A partida começou equilibrada, com as duas equipes cautelosas. O Vasco criou a primeira boa chance de marcar aos dez minutos. Ribamar foi lançado e chutou cruzado, mas para fora.

O Defensa não era perigoso, mas tinha mais posse de bola. Mesmo com menos posse, o Vasco voltou a assustar aos 24 minutos. Após cobrança de falta, Marcelo Alves cabeceou para grande defesa de Unsain. Somente na parte final, os argentinos melhoraram e chegaram algumas vezes próximo ao gol. Na melhor chance, Camacho chutou em cima de Lucão. Assim, o confronto seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o Defensa tentou esboçar uma pressão, mas viu o Vasco quase abrir o placar aos quatro minutos. Gustavo Torres recebeu passe, entrou na área, mas chutou sobre o travessão. Só que aos 11 minutos, os argentinos abriram o placar, aos 11 minutos. Após cruzamento rasteiro, Marcelo Alves cortou para o alto. O goleiro Lucão falhou, viu a bola bater no travessão e parar no pé de Haachen, que mandou para a rede.

O revés obrigou o Vasco a atacar. Tanto que aos 15 minutos, Ribamar foi lançado na área, mas chutou cruzado pela linha de fundo. Depois, o atacante aproveitou cruzamento, mas cabeceou para fora. Aos poucos, os cruzmaltinos mostravam nervosismo. Já o Defensa trocava passes e quase ampliou com Pizzini.

Nos minutos finais, o Vasco partiu para o abafa e quase conseguiu o gol já nos acréscimos. Juninho chutou da entrada da área, muito próximo da trave. O Defensa recuou de vez e segurou o resultado ara sdair de São Januário com a classificação.

