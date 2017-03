Vasco perde para o Vitória e está elimiando da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)- Com um gol marcado por Alan Costa no segundo tempo, o Vitória derrotou o Vasco por 1 a 0, em jogo disputado na noite desta quinta-feira, no Barradão. O resultado fez o rubro-negro baiano garantir a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, uma vez que no jogo da ida, em São Januário, houve empate por 1 a 1. A eliminação deve complicar ainda mais a situação do técnico Cristovão Borges que já vem sendo bastante contestado dentro do clube carioca por causa do baixo rendimento do Vasco nas últimas partidas.

A partida foi muito movimentada com as duas equipes atuando de forma aberta e proporcionando grandes lances de emoção para a torcida. O Vitória foi superior durante a maior parte do jogo e só não alcançou um resultado mais dilatado por causa da grande atuação do goleiro Martín Silva que salvou o Vasco em diversas oportunidades.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

