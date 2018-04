Vasco sofre mas vence o Atlético-MG de virada nos acréscimos

Fonte: Gazeta Esportiva-O Vasco da Gama recebeu o Atlético Mineiro em São Januário neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de dominar o jogo, o Vasco viu o Atlético sair na frente no primeiro tempo com um golaço de Otero. Depois de muita pressão. a equipe carioca virou o jogo com gols de Wagner e Pikachu, aos 40 e 53 minutos do segundo tempo.

A vitória deixa o cruzmaltino entre os primeiros colocados do Brasileirão. Na próxima rodada, o Vasco visita a Chapecoense na Arena Condá, no Domingo. Antes porém, a equipe carioca vai à Argentina enfrentar o Racing pela Libertadores, na quinta-feira.

Já o Galo recebe, também no domingo, o Vitória, no Independência. Pela Copa do Brasil, os mineiros visitam o Ferroviário no Castelão, na próxima quarta-feira.

O jogo – A partida no Rio de Janeiro começou com o time da casa tomando a iniciativa do duelo. Mal a bola rolou em São Januário, o Vasco assumiu o controle da posse de bola e foi para cima da equipe mineira, que se fechou atrás da linha média e mantinha apenas o centroavante Ricardo Oliveira na altura do círculo central.

A pressão vascaína foi grande nos primeiros minutos. Aos 8, Wellington aproveitou um rebote da defesa e arriscou de longe. O chute saiu forte, mas Victor espalmou e afastou o perigo. No minuto seguinte, boa triangulação pela esquerda, Henrique vai à linha de fundo e cruza para trás. Evander bate de primeira em cima de Luan, e Pikachu pega o rebote e acerta a trave. Na volta, a defesa afastou.

Melhor em campo, o Vasco sofreu um contra-ataque fatal aos 12 minutos. O Galo avançou pela direita, Otero recebeu e soltou um balaço no ângulo oposto que Martín Silva não conseguiu alcançar: 1 a 0 Galo.

O Vasco sentiu o golpe e demorou um pouco para se recuperar em campo, e o Atlético passou a controlar o meio até por volta dos 25 minutos. A partir daí, o Vasco se recompôs e voltou a controlar a posse de bola, se lançando ao ataque em busca do empate.

O Atlético, porém, seguia perigoso nos contra-ataques. Aos 24, Cazares enfiou para Ricardo Oliveira, que entrou na área, tocou por entre as pernas de Paulão e parou na saída de Martín Silva.

O Vasco respondeu aos 30. Primeiro foi Evander que tentou de fora da área mas mandou por cima do gol. Dois minutos depois, Evander recebeu na direita e levantou na área. Riascos acertou bela cabeçada no ângulo, mas Victor voou e tocou para escanteio.

Aos 39, quase o Galo ampliou. Ricardo Oliveira foi lançado na esquerda, avançou e cruzou para o meio da área. Na altura da marca do pênalti, Gustavo Blanco toca de primeira e a bola bate na trave e não entra.

Antes do apito, o Galo ainda chegou com perigo aos 45, novamente pelo lado esquerdo. Cazares arriscou da linha da área e obrigou Martín Silva a se esticar para salvar o segundo gol mineiro.

As duas equipes voltaram sem alterações após o intervalo, e o Vasco continuou persiguindo o gol. Com um minuto de bola rolando, o Vasco espremia o Galo na defesa e Henrique acertou belo chute da frente da meia-lua. Victor mais uma vez estava atento e fez bela defesa.

O panorama do jogo era o mesmo da etapa inicial, com o Vasco controlando a posse de bola e tentando pressionar o Atlético em seu campo. Os mineiros por sua vez, levavam perigo sempre que escapavam em velocidade. Assim foi aos 9, quando após bola cruzada da direita, a defesa rebateu e Blanco acertou chute perigoso que Martín Silva defendeu.

Aos 18, a torcida vascaína chegou a comemorar o gol na cobrança de uma falta por Evander, na esquerda do ataque. O dez do Vasco bateu por cobertura no ândulo, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 23, foi a vez de Ríos perder chance incrível. Thiago Galhardo cruzou da direita, Ríos dominou perto da linha da pequena área e bateu. Victor em lance de puro reflexo, salvou o gol.

A pressão do Vasco era total no final da partida. Aos 40, finalmente saiu o empate. Pikachu cruzou da direita, Ríos tentou de cabeça mas a defesa rebateu. Wagner aproveitou a sobra e bateu firme no canto de Victor: 1 a 1.

Com o empate, o Vasco não desistiu e continuou em cima do Galo. Em um final de jogo dramático. nos acréscimos, aos 52, Rildo é derrubado na área e o árbitro assinala pênalti. Pikachu cobrou e decretou a virada.

O Galo ainda teve a chance do empate aos 56, nos pés de Ricardo Oliveira, que chutou por cima do gol em lance diante do goleiro vascaíno.

