Vasco supera Madureira na estreia do técnico Milton Mendes

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – O técnico Milton Mendes começou com o pé direito o seu trabalho no Vasco. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, em São Januário, a equipe derrotou o Madureira por 1 a 0, com gol marcado por Yago Pikachu, no primeiro tempo.

Foi a primeira vitória do Vasco no segundo turno do Campeonato Carioca, e o resultado fez a equipe assumir a liderança do grupo C com cinco pontos, enquanto o time de Conselheiro Galvão segue com apenas um, na última colocação da chave B.

O Vasco, apesar de não apresentado novidades táticas, mostrou muito empenho para alcançar o resultado, o que foi reconhecido pela torcida, que aplaudiu o time no final do jogo. O Madureira foi prejudicado pela infelicidade do zagueiro Jorge Fellipe, que falhou de forma grotesca no lance que definiu o placar em favor do Vasco.

Na próxima rodada, o Vasco tem o clássico contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília. O Madureira, por sua vez, tenta recuperação diante da Portuguesa, em Moça Bonita.

Animado pela presença do novo técnico, o Vasco começou a partida no ataque, com Nenê e Luis Fabiano bem adiantados, enquanto o Madureira se mostrava mais cauteloso, tentando buscar surpreender o adversário em lançamentos longos.

Aos 8, o Vasco criou a primeira oportunidade. Nenê tocou para Andrezinho, que lançou para Yago Pikachu, bloqueado na hora do chute. Logo depois, Gilberto recebeu livre na pequena área e se atrapalhou na hora de fazer o passe para Luis Fabiano.

Aos 17, o Vasco marcou o primeiro gol. Após lançamento do goleiro Jordi, o zagueiro Jorge Fellipe recuou mal, de cabeça, e Yago Pikachu invadiu a área, driblou o goleiro Rafael Santos e tocou para as redes do Madureira.

O Vasco teve a oportunidade de marcar o segundo gol aos 33. Após cobrança de escanteio, Rafael Santos tirou de soco e a bola sobrou para Nenê na entrada da área. O meia bateu e o arqueiro conseguiu se recuperar. No rebote, Rafael Marques mandou de cabeça com perigo à esquerda do gol. .

Logo no início do segundo tempo, o Vasco criou mais uma boa jogada de ataque. Yago Pikachu fez o lançamento e Luis Fabiano bateu, de primeira. A bola bateu na rede pelo lado de fora. Logo depois, Nenê bateu uma falta e tentou surpreender o goleiro do Madureira, mas acabou errando o alvo.

O time de Conselheiro Galvão melhorou um pouco no segundo tempo e passou a pressionar, em busca do gol do empate. Aos 17 minutos, o zagueiro Jorge Fellipe voltou a falhar e Luis Fabiano o desarmou, arrancou para a área e chutou cruzado. O goleiro Rafael Santos defendeu parcialmente. Na sequência, Pikachu cruzou para Nenê, que mandou de voleio, para mais uma defesa do goleiro.

Aos 24 minutos, o árbitro marcou toque de Jorge Fellipe na entrada da área do Madureira, mas a cobrança do Cruzmaltino explodiu na barreira. Logo depois, Luis Fabiano foi lançado na corrida, deu um chapéu em Jorge Fellipe, mas foi travado na hora do chute.

Na parte final do jogo, o Madureira adiantou sua equipe para tentar marcar o gol do empate. Aos 39 minutos, o time visitante assustou em cobrança de falta bem executada por Luciano Naninho. No último lance importante, Rafael Santos fez grande defesa e evitou o segundo gol vascaíno.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...