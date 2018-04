Vasco vence Botafogo com gol no fim e sai em vantagem na decisão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Paulo Fernandes/assessoria/arquivo) – O Vasco saiu na frente na decisão do Campeonato Carioca. Em partida disputada na tarde deste domingo, no estádio Nilton Santos, a equipe de São Januário derrotou o Botafogo por 3 a 2 e agora só precisa de um empate no segundo jogo, para ficar com o título estadual. E a exemplo do que aconteceu nas semifinais diante do Fluminense, o Vasco garantiu a vitória nos acréscimos, com um gol de Andrés Rios. Yago Pikachu marcou os outros gols gols da equipe cruz-maltina, enquanto Renatinho e Brenner anotaram para o Botafogo.

A partida foi de bom nível técnico e marcada por lances emocionantes. Os dois times procuraram o gol desde o primeiro minuto e proporcionaram um belo espetáculo para o público que acompanhou o clássico. O próximo jogo será realizado no próximo domingo, no Maracanã.

Vasco abriu vantagem na final do Carioca (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

O jogo – O jogo começou equilibrado e o primeiro momento de perigo aconteceu aos dois minutos quando Wellington errou o passe e Leo Valencia arriscou, de fora da área, e mandou para fora. Logo depois, Lindoso mandou a bomba e Martín Silva defendeu.

A pressão alvinegra funcionou e , aos três minutos, o Botafogo marcou o primeiro gol. Paulão falhou ao tentar dominar na entrada da área, Renatinho roubou e a bola e bateu antes da chegada de Martín Silva que saiu para tentar evitar a conclusão.

O Vasco não mostrou ter se abalado com o gol sofrido e aos sete minutos, quase consegue o empate. Wagner lançou Rafael Galhardo que entrou pela direita e bateu cruzado. A bola passou por Gatito Fernândez, mas Riascos não conseguiu alcançar a bola. Na jogada seguinte, o goleiro paraguaio voltou a aparecer bem em cruzamento fechado de Pikachu.

Aos 11 minutos, Riascos foi lançado na área e Gatito Fernández saiu nos pés do atacante para ficar com a bola. O Botafogo voltou a incomodar aos 13 minutos quando Leo Valencia foi lançado na esquerda, chegou a encobrir Martín Silva, mas a zaga cruz-maltina aliviou o perigo.

O jogo ficou equilibrado com as duas equipes se alternando na posse de bola. O Botafogo mantinha Brenner isolado na frente, mas o atacante recebia a companhia frequente de Renatinho e Leo Valencia.

Mais tranquilo depois do golpe sofrido, o Vasco contava com o avanço dos laterais e a infiltração de Pikachu para chegar na área adversária.

Depois da parada técnica, o Vasco criou a primeira oportunidade.Após boa jogada de Renato Augusto, a bola ficou para Riascos que concluiu para boa defesa de Gatito. O time de São Januário empatou aos 28 minutos. Wagner fez ótimo lançamento para Yago Pikachu. Igor Rabello não conseguiu cortar e Pikachu emendou, de primeira, sem chances para o goleiro do Botafogo.

O Vasco virou aos 30 minutos. Riascos recebeu na esquerda, se livrou de Marcinho e cruzou rasteiro. Pikachu se antecipou aos marcadores e tocou para as redes de Gatito Fernândez. Logo depois da virada, o técnico Zé Ricardo foi obrigado a queimar uma substituição. Giovanni Augusto sentiu uma lesão e foi substituido por Paulinho.

O Botafogo quase marcou o gol do empate aos 39 minutos. Após cobrança de falta, Igor Rabello, na pequena área, cabeceou em cima de Martín Silva que desviou para escanteio.

Aos 44 minutos, o Botafogo empatou. Marcinho que vinha sendo vaiado fez boa jogada pela direita e lançou Luiz Fernando. O meia cruzou na cabeça de Brenner que deslocou o goleiro Martín Silva, colocando a bola no ângulo esquerdo.

As duas equipes voltaram sem modificações para o segundo tempo. Aos dois minutos, Renatinho foi derrubado por Paulão na entrada da área e o árbitro nada marcou. Aos seis minutos, Paulinho fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado. Gatito defendeu parcialmente, Igor Rabello tentou afastar e jogou em cima de Paulinho que se atrapalhou e deixou a bola sair.

O Botafogo chegou, pela primeira vez, aos onze minutos. Leo Valencia bateu falta da esquerda, a bola passou por todo mundo e acabou saindo perto da trave esquerda.

Também por lesão, Zé Ricardo fez a segunda substituição no Vasco. Saiu Riascos para a entrada de Andrés Rios. No Botafogo, Rodrigo Pimpão entrou na vaga de Leo Valencia que deixou o campo muito irritado com a decisão do técnico.

O ritmo da segunda etapa era mais lento. Os dois times trocaram a agressividade do primeiro tempo e passaram a usar cautela nas suas ações, com muitos passes laterais e pouca profundidade.

Aos 30 minutos, o Botafogo desperdiçou uma ótima chance. Renatinho bateu falta, pela direita, e Rodrigo Lindoso, inteiramente livre, cabeceou para fora.

A resposta do Vasco foi imediata. Thiago Galhardo foi lançado na área, tirou de Gatito Fernández, mas Marcinho salvou na linha do gol.

Aos 34 minutos, após levantamento na área, Carli ganhou de cabeça e mandou com perigo. Três minutos depois, Kieza colocou para dentro, mas o árbitro marcou impedimento.

Gatito Fernández apareceu bem para salvar o Botafogo em conclusão de Paulinho após ótima manobra ofensiva do Vasco.

Aos 48 minutos, no último lance do jogo. após cobrança de escanteio, Andrés Rios acertou um belo voleio e marcou o terceiro gol, garantindo a vitória do Vasco.

