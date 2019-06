Vasco vence Ceará e sai da zona de rebaixamento

Por:Lance (foto: assessoria/arquivo) – Com a força da torcida, o Vasco conseguiu a sua segunda vitória seguida e vai para a pausa da Copa América fora da zona do rebaixamento. Em um São Januário lotado, o Cruz-Maltino fez 1 a 0 sobre o Ceará, com gol de Danilo Barcelos, nesta quinta-feira, e chegou a 9 pontos no Brasileiro. O Vozão segue com 10 pontos.

Após a pausa para a competição continental entre seleções, o primeiro compromisso do Vasco é contra o Grêmio, fora de casa, enquanto o Ceará encara o Fluminense, também como visitante.

Pressão inicial do Vasco

Empolgado pela vitória na última rodada (a primeira no Brasileiro) e necessitado da vitória para ir para a pausa da Copa América um pouco mais tranquilo, o Vasco começou a partida pressionando o Ceará. Logo no primeiro minuto de jogo, Marrony recebeu um belo passe de Tiago Reis dentro da área, pelo lado esquerdo, cortou o defensor e bateu forte. Diogo Silva espalmou para escanteio. Três minutos depois, nova chance para o Cruz-Maltino. Rossi cruzou pela direita, a bola desviou em Tiago Reis e sobrou para Marcos Júnior, que bateu bonito, de voleio, mas fraco, e o goleiro adversário defendeu sem muita dificuldade. Os lances empolgaram ainda mais a torcida vascaína, que compareceu em bom número, em São Januário.

A pressão do Vasco seguiu durante todo o primeiro tempo. Os donos da casa tiveram 69% de posse de bola e 9 finalizações, enquanto o Ceará não chutou uma vez sequer contra o gol de Fernando Miguel na primeira etapa. Mas, pouco criativo, o Cruz-Maltino não teve mais nenhuma chance clara de gol. Rossi até tentou bastante pelo lado direito e foi o que mais procurou o jogo, mas esbarrou na defesa do Vozão e, às vezes, nos próprios erros.

Jogo aberto

Se o primeiro tempo foi todo do Vasco, a etapa final foi mais aberta. Com Valdivia no lugar no Tiago Reis, o Vasco teve mais criação pelo meio. E foi por alí que o Cruz-Maltino teve a sua melhor chance. Marcos Júnior avançou sem marcação e arriscou de fora da área, para boa defesa de Diogo Silva. Enquanto isso, o Ceará começou a ameaçar nos contra-ataques, principalmente com Mateus Gonçalves.

Ceará assusta

Aos 18 minutos, o mesmo Mateus Gonçalves avançou com liberdade pela direita, mas errou o passe ao tentar paro meio da área. Dois minutos depois, o Vozão quase abriu o placar. Dessa vez pela esquerda, Romário recebeu dentro da área e rolou para Ricardinho, que chutou em direção ao gol mas acertou o próprio centroavante do Ceará e a bola saiu pela linha de fundo.

Alívio no fim

Quando tudo parecia se encaminhar para um empate ruim para ambas as equipes, o Vasco conseguiu o gol salvador. Aos 34 minutos,Valdivia cobrou um escanteio pela direita, Henríquez cabeceou na trave e a bola sobrou para Danilo Barcelos, que mandou para o gol. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas, para a alegria da torcida vascaína, o gol foi confirmado. Três minutos depois, o Vasco quase ampliou com Valdivia em cobrança de falta, obrigando Diogo Silva a fazer mais uma boa defesa. Para alívio dos que lotaram São Januário, Barcelos já havia garantido os três pontos.

