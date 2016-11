Vasco vence Ceará e volta para o Brasileiro da Série A

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Paulo Fernandes/arquivo) – O Vasco tomou um susto, mas conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer por 2 a 1 o Ceará, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os cruzmaltinos terminam a Segundona na terceira posição, com 65 pontos.

Os cariocas tiveram atuação ruim no primeiro tempo e foram para o intervalo atrás no placar após gol de Eduardo para o Ceará. No entanto, o Vasco voltou com tudo no segundo tempo e virou com dois gols de Thalles, em um intervalo de quatro minutos, para garantir o acesso da equipe para a elite do futebol nacional.

O jogo – O Ceará surpreendeu o Vasco no início ao marcar desde a saída de bola dos cruzmaltinos. Com isso, os donos da casa tinham dificuldade na criação de boas jogadas. Tanto que a primeira chance dos cariocas na partida aconteceu aos 11 minutos. Thalles recebeu de costas para a marcação na área, girou, mas finalizou em cima de Éverson.

O Vasco buscava o ataque, mas deixava espaços na defesa. O Ceará aproveitava para avançar nos contra-ataques, mas pecava nas finalizações. Os cruzmaltinos assustaram mais uma vez aos 15 minutos, quando Julio Cesar cruzou e viu Eduardo quase colocar para a própria rede.

Os visitantes chegaram com perigo pela primeira vez aos 21 minutos. Em contra-ataque rápido, Felipe Menezes arriscou de fora da área e obrigou Martín Silva a fazer a defesa em dois tempos. O lance animou o Ceará, que quase abriu o placar três minutos depois. Wescley recebeu passe na entrada da área e chutou para grande defesa do goleiro carioca.

De tanto insistir, o Ceará marcou o primeiro aos 27 minutos. Eduardo recuperou a bola na intermediária, arriscou de longe e acertou o canto direito, sem chance para Martín Silva. O revés só não foi pior para o Vasco porque o Oeste, naquele momento estava vencendo o Náutico, o que garantia o acesso aos cruzmaltinos.

Mesmo depois de sofrer o gol, os donos da casa seguiam com problemas

