Vasco vence Fortaleza e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

13/10/2019

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo derrotou o Fortaleza por 1 a 0, em partida disputada na tarde deste domingo, em São Januário. O gol foi marcado em pênalti cobrado por Yago Pikachu, no segundo tempo, após lance contestado pelos jogadores da equipe cearense. O resultado fez o Cruz-Maltino chegar aos 31 pontos ganhos e subir para a 12ª colocação, enquanto o Fortaleza agora ocupa a 15ª posição com 28 pontos ganhos.

O Vasco não fez uma boa partida, mas melhorou na segunda etapa depois das modificações efetuadas pelo técnico Luxemburgo e poderia até ter ampliado a vantagem. O Fortaleza entrou com o objetivo de se defender e, quando sofreu o gol, não mostrou condições de reação, principalmente após ter ficado com dez jogadores, após a expulsão de Gabriel Dias.

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Botafogo, em São Januário. O Fortaleza, por sua vez, vai receber o Flamengo, no Castelão.

O jogo – Escalado com apenas dois volantes, o Vasco empurrava os quatro atacantes para cima da defesa do Fortaleza. O time cearense mantinha apenas Wellington Paulista isolado na frente e foi o centroavante foi o autor do primeiro chute, aos cinco minutos, mas Fernando Miguel defendeu com segurança. Com nove, o Vasco criou a primeira grande oportunidade. Rossi cruzou, a defesa cearense rebateu mal e Marrony soltou a bomba, mas Marcelo Boeck fez grande defesa.

O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo mantinha a pressão. Marrony e Talles Magno se revezavam no comando do ataque para tentar furar o sistema defensivo do Fortaleza, que se mostrava seguro. Com quatro na frente, o Vasco acabava sobrecarregando a tarefa dos volantes, pois Marrony não conseguia fazer a ligação com os atacantes.

Só aos 21 minutos é que a torcida voltou a vibrar com um chute de Andrey, que bateu na rede pelo lado de fora. O técnico cruz-maltino ainda mudou as posições de Talles Magno e Rossi. Os jogadores se juntaram a Ribamar, no meio, abrindo espaço para os laterais. O Fortaleza seguia mais preocupado com a defesa e, aos 40 minutos, conseguiu chegar na área carioca com um chute de Felipe, que não assustou Fernando Miguel.

O Vasco voltou para o segundo tempo com Felipe Bastos no lugar de Andrey. Felipe Ferreira entrou na vaga de Ribamar. Com as mudanças, Marrony passou a atuar no centro do ataque, enquanto Felipe Fereira entrou como meia. Aos nove minutos, Rossi recebeu na entrada da área e finalizou forte. A bola acertou o travessão e, no rebote, Marrony cabeceou para fora. O Fortaleza respondeu imediatamente com André Luiz, que chutou cruzado e tirou tinta da trave.

O jogo ficou mais aberto e, com 15 minutos, Felipe Ferreira bateu falta na entrada da área e a bola voltou a explodir no travessão. Em seguida, foi a vez de Rossi chutar forte e Marcelo Boeck evitar o gol carioca com grande defesa, espalmando para escanteio. Na cobrança, Leandro Castan foi empurrado na área e o árbitro marcou pênalti, convertido por Yago Pikachu. Os jogadores do Fortaleza protestaram bastante contra a marcação confirmada pelo VAR.

O Vasco se tranquilizou e, aos 29 minutos, Boeck evitou o segundo ao praticar grande defesa em finalização de Felipe Bastos. Logo depois, a situação do Fortaleza se complicou quando Gabriel Dias, que já tinha cartão amarelo, derrubou Talles Magno e foi expulso de campo.

Rogério Ceni ainda tentou tornar sua equipe mais agressiva e colocou o meia Matheus Alessandro no lugar do volante Edinho. Com um jogador a menos, o Tricolor cearense tentou chegar ao empate em cabeçada de Paulão, mas Fernando Miguel fez boa defesa.

